盧信吉：特朗普登日軍艦　美日各有盤算

中興大學日韓總和研究中心研究員盧信吉。（中評社 林谷隆攝） 中評社台中5月31日電（記者 林谷隆）中興大學日韓總和研究中心研究員盧信吉接受中評社訪問表示，美國總統特朗普訪問日本，不但宣布對日本出售105架F35戰機，還登上日本出雲級護衛艦加賀號。特朗普藉由這些行程，凸顯海外軍售的成功；日本也願意藉由軍購，減少美國貿易談判的壓力。另一方面，安倍政府一直想要修憲，推動軍隊正常化，特朗普此舉等同為安倍取得正當性，對本區域未來發展投下變數。



盧信吉，中興大學國際政治研究所博士，現任中興大學日韓總和研究中心研究員、台中科技大學通識教育中心兼任講師。



美國總統特朗普從5月25日開展為期四天日本之行，28日前往美海軍橫須賀基地發表了演講。特朗普稱“日美同盟空前牢固”，還提到日本採購105架F－35戰機的計劃，並在28日最後一天行程登上日本出雲級護衛艦“加賀”號，也是首位登上該艦的美國總統。



盧信吉表示，特朗普成為令和時代首位訪問日本的外國政要，安倍做足面子，這是很理所當然，因為貼近美國外交政策，是日本的基本國策。反之，美國願意理解日本需求，配合日本外交政策之展示，則是當前美日關係密切之證明。



美方在意的美日貿易協定，安倍卻刻意避談，是否會成為美日關係摩擦的因素？盧信吉認為，日本藉由向美國軍購，減少雙方的貿易逆差，卻能維持經濟成長，日本是願意付出這些代價。美日貿易協定有兩個面向是重點，首先是汽車、其次是農產品。



盧信吉提到，從過去經驗可以了解，農產開放對亞洲國家的衝擊，因此，安倍政權需要審慎評估提出開放農產品後面臨的壓力。八月要上路（美版美日貿易協定）是有其難度的，但協調版本的美日貿易就比較可能達成。



長期觀察美日關係發展的盧信吉說，從美國的前三大貿易逆差來源國，中國、墨西哥顯然承受更多美國的壓迫。相對而言，日本受到比較小的壓力，顯示在美國外交政策中，日本並非首要的目標國家。因此，在日本同樣釋出友好外交政策的互動下，對美日軍事同盟是有正向幫助的。



至於美日關係潛在的變數，盧信吉分析，美國即將進入選舉模式，美國選民以及民主黨關切的選舉議題變動中，倘若偏向美國國際責任的壓力過大，以及海外駐軍的成效問題，轉變美國外交政策的執行順序，屆時日本將承受更多美軍駐日基地以及軍費開支負擔，或許將導致日本經濟政策“棄美轉中”，轉向衝擊美日軍事同盟。



特朗普在日本宣布軍售105架F35給日本，還登上日本的軍艦，這對美中日關係、東北亞局勢的影響？

