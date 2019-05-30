勞工及福利局：政府全方位支援60歲至64歲長者

中評社香港5月30日電／香港特區政府署理勞工及福利局局長徐英偉30日在立法會會議上，就“全方位支援60歲至64歲長者”議案開場發言表示，政府一直按年長人士不同的身體和經濟狀況，提供適切的支援，涵蓋就業、現金援助、護理等多個範疇。事實上，政府一直採取多管齊下的策略，一方面加強年長人士的培訓和持續進修，促進他們就業；另一方面亦為他們提供多元化的求職支援服務，鼓勵雇主聘用年長人士及加強推廣友善對待年長人士的雇傭措施。



徐英偉稱，就年長人士的培訓和持續進修而言，雇員再培訓局現時提供約700項涵蓋28個行業範疇及通用技能訓練的培訓課程，亦有為50歲或以上人士專設的課程及支援服務，以提升年長人士的就業能力，協助他們按個人的意向投入就業市場。另外，年長人士亦可以透過持續進修基金提供的培訓資助以持續進修。



在年長人士求職及雇傭支援方面，勞工處於2018年9月已經優化“中高齡就業計劃”，調高在職培訓津貼，鼓勵雇主聘用60歲或以上求職人士。勞工處亦一直鼓勵雇主依據“不論年齡，唯才是用”的原則，評估應征者或員工的工作能力。就此，勞工處發出名為《消除就業方面的年齡歧視》的雇傭實務指引，為雇主提供一套完善的處事方法作為參考，消除招聘和在工作場所中的年齡歧視。



至於長者在退休後再度就業，一向以來，在勞工法例下所提供的一系列福利和保障，並不會因為他們曾經離開就業市場而減少；有關強制性公積金（強積金）計劃的安排亦然。



根據財經事務及庫務局提供的資料，《強制性公積金計劃條例》已明確規定，除非雇員為獲豁免人士，例如非建造業或飲食業而雇用期少於60日的雇員，否則雇主必須安排年滿18歲至未滿65歲的雇員參加強積金計劃。換言之，60至64歲的年長就業人士同樣受到保障。雇主如雇用60至64歲的年長人士，雇主必須安排這些雇員參加強積金計劃並作出強制性供款。如60至64歲的年長人士曾經退休並因此而提取強積金，但日後改變主意重投職場，他們將可重新參加強積金計劃作出供款，繼續增加其退休儲蓄。



徐英偉強調，政府除鼓勵有工作能力的年長人士投身勞動市場外，亦非常關顧沒有經濟能力應付生活所需或體弱的年長人士，並致力在現金援助、護理、醫療服務及其他相關範疇，為他們提供適切到位的支援。當然，面對人口急促高齡化，政府亦必須審慎運用公帑，以具針對性的原則提供適切的支援。



來源：紫荊網