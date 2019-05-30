天文學家擔心美國“星鏈”計劃“污染”星空

中評社北京5月30日電／美國太空探索技術公司首批60顆“星鏈”衛星日前成功部署，在夜空列隊閃爍的景象令人震撼。但天文學家擔心，“星鏈”計劃可能會“污染”星空，嚴重影響地面望遠鏡對宇宙的觀測。



天文望遠鏡通常需要長時間曝光以捕獲遙遠星系的微弱信號，而明亮物體出現會導致觀測結果一片模糊。“星鏈”衛星由反光材料或太陽能板構成，其反光能力更強。天文學家認為，當這些衛星閃著光、連成串繞地球軌道移動時，將對天文觀測造成極難消除的“污染”。



太空探索技術公司計劃，2019年至2024年間，在太空搭建由約1.2萬顆衛星組成的“星鏈”網絡，從太空向地球提供高速互聯網接入服務。其中1584顆將部署在地球上空550千米處的近地軌道。



荷蘭射電天文研究所天文學家塞斯·巴薩根據“星鏈”最先部署的1600顆衛星測算，結果顯示北緯52度地區，永遠有約84顆衛星當頭，在晨昏和整個夏夜，多達15顆可見。



歐洲航天局數據顯示，目前地球軌道上有約5000顆衛星，其中大約1950顆仍在工作。除“星鏈”計劃外，美國一網公司和亞馬遜公司均提出各自的衛星互聯網計劃，打算分別將數千顆衛星送入太空。天文學家認為，這將大幅增加衛星劃過望遠鏡視線的可能性。



太空探索技術公司首席執行官埃隆·馬斯克最初在推文中否認這種擔憂，表示恒星當空時，衛星會掩藏在黑暗之中。這種說法隨即遭到專業人士反駁，因為只有冬夜才看不到衛星。馬斯克隨後改口說，如果需要調整衛星方向減少陽光反射，這很容易做到。馬斯克還建議將地面望遠鏡搬到太空中去。美國麻省理工學院海斯塔克天文台研究員瑪麗·納普說，將口徑巨大的望遠鏡送入太空因成本太高而不現實，且如果軌道高度不夠，視線仍會受衛星遮擋。



（新華網）