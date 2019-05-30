中國（波蘭）貿易博覽會為促進經貿合作搭台

中評社北京5月30日電／為期三天的第八屆中國（波蘭）貿易博覽會29日在波蘭首都華沙附近的納達任市開幕，為促進中歐經貿合作搭建平台。



在當天舉行的開幕式上，波蘭議會波中議員小組主席格熱戈日·柴萊伊在致辭中說，自波中兩國領導人實現互訪、波中兩國關係提升為全面戰略夥伴關係以來，波蘭與中國的經濟往來不斷加強，中國赴波蘭旅遊人數屢創新高，波中互利務實合作不斷擴大，相信第八屆中國（波蘭）貿易博覽會的成功舉辦將使兩國之間的經貿關係變得愈加緊密。



杭州市委常委、秘書長許明在開幕式上表示，中國（波蘭）貿易博覽會自開展以來，已成為中國在中東歐地區從專業性和規模來看都很突出的展會，相信此次博覽會必將推動中國與波蘭和其他歐洲國家進一步密切經貿關係，成為“一帶一路”沿線互利共贏、共同發展的典範。



據主辦方介紹，此次貿易博覽會有來自中國浙江、江蘇、香港、廣東等地的550家企業參展，共設展位1060個，展覽面積達2.1萬平方米，前來參觀洽談的有波蘭大型採購代表團以及來自德國、俄羅斯、烏克蘭、捷克、立陶宛等多個國家的採購商。



此外，香港生產力促進局攜香港電器業協會組團參展，這是香港企業首次組團參加國內的境外自辦展。本屆展會還首次設立歐洲企業展位，展出了歐洲食品、農產品和乳製品等產品。



（新華網）