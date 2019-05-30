張建宗：政府高度重視大眾訴求　為市民做實事

中評社北京5月30日電／香港特區政府政務司司長張建宗29日在立法會會議上發言時表示，本屆政府一直堅定不移地捍衛司法獨立，維護法治精神。



張建宗稱，《基本法》確立了我們的獨立司法體系的基本方針，包括法院獨立進行審判，不受任何干涉、終審法院享有特區的終審權，以及終審法院可邀請其他普通法適用地區的法官參加審判。現時，有14位來自英國、澳洲及加拿大的顯赫、傑出法官獲委任為終審法院法官。為了確保司法機構有效運作，政府一直為司法機構提供足夠資源和所需支援。香港特區的司法獨立表現在亞洲排名第一，全球排名第八，深獲國際認同及高度評價。



張建宗亦稱，本屆政府尊重立法會制衡行政機關的功能。本著問責的精神，行政長官自上任以來，每年出席四次立法會答問會及每月平均一次的行政長官質詢時間，報告本屆政府在落實各項政策措施的進度，令政府更掌握社會脈搏和迅速回應市民關注的各種事項，正所謂民生無小事，行政長官高度重視普羅大眾的訴求。我舉數個例子，例如姚思榮議員在2018年4月11日的行政長官質詢時間提出要提升香港公共廁所的設施和衛生環境，政府遂於2019－2020年度《財政預算案》即時增撥資源，讓食物環境衛生署分階段翻新本地的約240所公廁，改善通風設備，提高公廁的清潔衛生水平。另外，陳凱欣議員在2019年1月10日的行政長官答問會中提出檢討基層醫療及長者醫療券，及後衛生署完成長者醫療券計劃檢討，同時於2019年3月18日向立法會衛生事務委員會簡介結果，逐步推出各項優化措施，例如容許在地區康健中心使用醫療券、簡化醫療服務提供者的登記程序等。另外，例如張超雄議員在2019年4月3日的行政長官質詢時間反映將失明人士工廠重建期間由土瓜灣搬到屯門的問題，政府迅速積極跟進，在不足兩個星期的複活節期間，落實將工廠改搬往坪石邨聖公會聖約翰小學。



張建宗強調，這些例子，都在說明行政長官到立法會不只是在議事廳回答問題，而是虛心、認真地聆聽議員的意見，並迅速積極回應市民大大小小的訴求，為市民做實事。



來源：紫荊網