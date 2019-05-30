“脫歐”僵局攪動英國政壇

中評社北京5月30日電／英國首相特雷莎·梅日前宣布，她將於6月7日辭去保守黨領導人一職，但將留任首相至保守黨新領導人產生。作為以“脫歐”為首要任務的英國首相，特雷莎·梅提前離任凸顯英國內部在“脫歐”問題難以調和的巨大分歧。而其繼任者仍面臨如何打破“脫歐”僵局的難題。



特雷莎·梅5月24日在首相府外發表聲明稱，為了尊重英國全民公投退出歐盟的結果，她已“盡了最大努力”，但未能帶領英國實現“脫歐”令她深感遺憾。由一位新首相帶領英國繼續“脫歐”進程“最符合英國的利益”。



有分析指出，特雷莎·梅提前離任並不能打破英國目前的“脫歐”僵局。未來英國新首相人選將對“脫歐”進程產生重要影響。



首相被迫選擇提前下台



經過近兩年馬拉松式談判，英歐雙方於去年11月正式達成“脫歐”協議，但此後英國議會下院三度投票否決這一協議，特雷莎·梅的政治掌控力不斷弱化。英國保守黨內始終有呼聲要求再次對首相進行不信任投票，迫使特雷莎·梅盡早下台。在遭遇數次逼宮後，其退位時間不斷被提前。



2016年7月，時任首相卡梅倫因誤判“脫歐”公投結果，最後不得不黯然辭職，特雷莎·梅接任首相；特雷莎·梅在將近3年的時間裡，將主要精力投入到艱苦的“脫歐”談判中，試圖在“硬脫歐”和“軟脫歐”之間選擇一條中間道路，但最終深陷“脫歐”困局而無奈選擇辭職。



在宣布辭職前，特雷莎·梅原計劃在6月7日開始推動對新修訂的“脫歐”方案進行第四次投票，為自己的“脫歐”方案作最後努力。不料，在新方案公布後，因其承諾議會將決定是否就“脫歐”條件舉行公投引發廣泛批評。



為了盡可能彌合保守黨與工黨在“脫歐”問題上的分歧，特雷莎·梅將新方案與“二次公投”捆綁，如果新方案獲得議會通過，議員們隨後可投票決定是否舉行“二次公投”，新方案還設置了“臨時關稅同盟”的選項。