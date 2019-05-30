寧波通報5起違規收送禮品禮金問題

中評社北京5月30日電／為進一步嚴明紀律，強化警示震懾，近日，寧波市紀委監委通報了近期查處的5起違規收送禮品禮金問題。



1.寧波市港航管理局市區所支部委員、副所長李文勝違規收受消費卡問題。2013年下半年、2015年1月，李文勝在先後擔任寧波市港航管理局運輸管理科副科長、運政管理處副處長期間，2次收受管理服務對象贈送的購物卡，價值3000元；2015年1月初，李文勝利用職務上的影響，將應由其本人支付的8000元個人消費款項，讓管理服務對象進行報銷。組織審查期間，李文勝如實交代違紀事實，並主動上繳違紀所得。2018年12月，李文勝受到黨內警告處分。



2.寧波化工開發有限公司黨委委員、副總經理，寧波碧海供水有限公司總經理郭魁義違規收受禮品和消費卡問題。2009年至2017年，郭魁義在先後擔任寧波化學工業區經濟發展部副部長、寧波石化開發區安監局綜合科負責人、寧波化工開發有限公司綜合部經理、寧波碧海供水有限公司總經理期間，多次收受管理服務對象贈送的超市購物卡、月餅和土特產等禮品。其中，違規收受超市購物卡價值共計4500元。組織審查期間，郭魁義如實交代違紀事實，並主動上繳違紀所得。2019年2月，郭魁義受到黨內警告處分。



3.鄞州區東勝街道黨工委原委員、寧波市公安局鄞州分局東勝派出所原所長趙鯤違規贈送消費卡等問題。2017年7月至9月，趙鯤為能在本人住宅的審批和建造過程中得到照顧，先後向多名從事公務人員（已另案處理）贈送超市消費卡和飲料提貨券，價值總計人民幣2800元。期間，趙鯤還宴請相關公職人員（已另案處理）兩次。2019年1月，趙鯤受到黨內警告處分；同年3月，趙鯤被免去東勝街道黨工委委員職務和東勝派出所所長職務。



4.北侖區廣電網絡有限公司副總經理董金國、江偉違規收受禮品問題。2013年至2017年，董金國、江偉多次於春節期間違規收受管理服務對象贈送的禮品，2人各收受禮品價值5000餘元。2018年春節，董金國再次違規收受管理服務對象贈送的禮品。組織審查期間，江偉如實交代違紀事實，並主動上繳違紀所得；董金國在組織多次進行談話、函詢期間，均未如實說明情況，直至2018年12月才主動上繳違紀所得。2019年3月，江偉受到黨內警告處分；董金國受到黨內嚴重警告處分。



5.餘姚市人力資源和社會保障局人事考試培訓中心副主任邵巧紅違規收受消費卡問題。2014年至2015年底，邵巧紅在擔任餘姚市人力資源和社會保障局職業培訓技能鑒定中心技能鑒定股股長期間，利用職務上的便利，多次違規收受管理服務對象贈送的超市購物卡，價值共計9000元，並為他人謀取利益。組織審查期間，邵巧紅如實交代違紀事實，並主動上繳違紀所得。2019年4月，邵巧紅受到黨內嚴重警告處分。（寧波市紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站