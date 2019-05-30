杭州：對照身邊案例剖析　集中警示教育掀熱潮

中評社北京5月30日電／“我是來投案自首的。”5月17日剛一上班，杭州市桐廬縣中醫院信息科信息維修組組長雷鄭輝主動到縣紀委監委投案。此時，距離該縣警示教育大會才不過12小時。



“參加了近期縣裡組織的系列警示教育活動，特別是昨天下午的全縣警示教育大會，對照身邊案例、審視自己行為，讓我下定決心。”雷鄭輝說，警示教育大會對他觸動深刻，促使他鼓起勇氣主動向組織坦白問題。



集中警示教育，是一次觸及靈魂的洗禮，是一場直抵人心的告誡！自5月5日，杭州市四套班子領導赴浙江省法紀教育基地參觀警示教育展開始，以“十四個一”活動為主要內容的集中警示教育在杭州如火如荼開展起來。



所謂“十四個一”，就是組織一次警示教育參觀活動，召開一場警示教育專題會議，召開一次黨委（黨組）分析研判會，剖析一批嚴重違紀違法典型案例，開展一次警示教育專題片集中展播，出台一個廉政風險排查防控工作意見，組織一次專題民主生活會，組織一次新任市管領導幹部培訓，開展一次廉戲下鄉巡演活動，開辟一批警示教育集中宣傳專欄，組織一次百人法紀宣講團專題宣講，開展一次警示教育專項監督，開展一次巡察問題自查自糾立行立改活動，建立完善一批警示教育長效機制。



近些日子，兩本小册子在餘杭區黨員幹部中火了起來。一本是《餘杭區職務違紀違法典型案例》，梳理近年來查處的徵地拆遷、工程建設等領域10個典型案件；一本是《餘杭區黨員違紀違法典型案例》，梳理近年來查處的酒後駕車類、賭博類等嚴重違紀違法10個典型案例。



“往者不可諫、來者猶可追。看到曾經身居要職的領導鋃鐺入獄，有的案件就發生在身邊，這兩本册子雖小，但讓我很受教育，在今後的工作中一定要以案為鑒。”杭州市餘杭區鸕鳥鎮幹部韓偉良說。



據悉，杭州市紀委也正在剖析一批近年來查處的違紀違法典型案例，近期將匯編一本案例剖析和懺悔錄、拍攝一部警示教育專題片。



一手抓警示，一手抓教育。5月16日，一台融入清廉文化元素的“清廉杭州你我同行”廉戲下鄉文藝晚會在杭州上演，整台晚會以小品、相聲等群眾喜聞樂見的藝術形式呈現，受到基層幹部群眾好評。



“節目內容既諷刺不正之風，又謳歌清風正氣，讓清廉理念伴隨著歡聲笑語在我們內心深處扎根。”拱墅區衛健局局長劉新功說。



“下一步，我們將奔赴全市各地巡演，預計有30場左右，一直延續到6月底，希望通過巡演推動警示教育向基層延伸，同時讓清廉文化滋潤更多的幹部群眾。”杭州市紀委負責人說。



當前，全市各地集中警示教育活動“自選動作”精彩紛呈。西湖區的“清風學堂”已推送3期，覆蓋全區上萬名黨員幹部和公職人員，讓警示教育既有力度又有溫度。餘杭區注重因案施教，在法院開設“一案一講”庭審警示教育專廳，根據公開庭審對象的職務、犯罪性質等要素，安排職務相近、工作相似的人員旁聽，讓警示教育更有針對性。



“通過集中警示教育活動，教育引導全市黨員幹部知敬畏、存戒懼、守底線，不斷淨化政治生態，一體推進不敢腐、不能腐、不想腐，持續深化清廉杭州建設。”杭州市委常委、市紀委書記、市監委主任陳擎蒼說。（杭州市紀委監委）



來源：中央紀委國家監委網站