為愛河端午龍舟點睛　韓國瑜將率首長隊參賽

高雄市長韓國瑜替高雄龍舟嘉年華活動宣傳。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄5月30日電（記者 高易伸）2019高雄愛河端午龍舟嘉年華即將在6月7日至9日在高雄愛河舉行。中國國民黨籍高雄市長韓國瑜30日下午出席愛河畔記者會為龍舟“開光點睛”。韓國瑜也將率領由市府團隊組成的“首長隊”參與龍舟賽事。



韓國瑜表示，今年端午節連假預計將有20萬人次造訪愛河參加龍舟嘉年華活動，高雄市努力打響愛河龍舟品牌，創造運動觀光產值新台幣4千萬。今年總獎金為新台幣150萬元，共有132隊、3135人報名，比去年多增加22隊，其中外國選手共有24隊300多人，而香港、上海等地也有龍舟隊共襄盛舉。



韓國瑜介紹今年賽事說，今年分為龍舟日間競技、夜間傳統龍舟賽等，是全台唯一同時辦理競技龍舟與傳統比賽的活動。龍舟除了競賽之外，也供市民體驗。



2019高雄龍舟嘉年華熱鬧滾滾，高雄市長韓國瑜預計率領3位副市長、2位副秘書長及25位局處首長組成“首長隊”參與龍舟賽事，以實際行動支持運動。龍舟嘉年華活動在愛河畔舉行，同時周邊規劃街頭藝人、美食攤位等活動區域，營造端午佳節熱鬧氛圍。



今年高雄龍舟賽的24艘比賽用船全出自東港獲“文化部”“傳統建築大木作”的匠師、今年71歲的洪全瑞師傅之手。洪是全台首屈一指的“國寶級”製船師傅，過去曾打造木造王船、鄭和寶船、羅馬戰船及瑞典薩瓦戰船等。洪受訪表示，很高興高雄市重視，並為傳統中華文化發揚盡上一份心力。



今日眾人頂著烈日為龍舟開光點睛，韓國瑜市長率領議會正副議長許崑源、陸淑美、藍綠議員等位龍舟開光點睛，現場喜氣熱鬧。