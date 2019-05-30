山東通報5起充當黑惡勢力“保護傘”典型問題

中評社北京5月30日電／掃黑除惡專項鬥爭開展以來，全省各級紀檢監察機關立足職責定位，強化監督執紀問責，嚴肅查處涉黑涉惡腐敗和“保護傘”問題，推動專項鬥爭不斷向縱深推進。為進一步強化警示震懾作用，近期省紀委公開通報曝光5起黨員幹部充當黑惡勢力“保護傘”典型問題，分別是：



濱州市人大常委會原委員、農業與農村委員會原主任委員盧躍林充當黑惡勢力“保護傘”問題。2018年2月，濱州市公安機關偵破以博興縣城東街道相公堂村黨支部原書記王江然為首的黑社會性質組織案。經查，王江然操縱換屆選舉，長期把持基層政權；通過毆打他人、打砸車輛、恐嚇威脅等手段，強行承攬工程項目，牟取非法利益；其領導的黑社會性質組織實施故意傷害、尋釁滋事、敲詐勒索、非法拘禁等違法犯罪活動30餘起，嚴重破壞當地政治、經濟和社會秩序。盧躍林在擔任博興經濟技術開發區黨工委副書記、管委會主任和濱州市人大常委會委員、農業與農村委員會主任委員期間，多次接受王江然請托，利用職權和職務影響為其提供幫助，其中2010年8月，違規安排博興經濟開發區管委會出具從輕處理建議函，干預檢察機關對王江然涉嫌走私普通貨物罪的審查起訴；2011年11月，未經任何審批程序，個人決定批准王江然占用博興經濟開發區111.5畝土地建設物流公司，違規減免土地款51.5萬元；2016年8月，通過協調與王江然有糾紛的公司負責人，在王江然未履行償還義務情況下，違規屏蔽其失信被執行人信息。另外，盧躍林還涉及其他違紀違法問題，受到開除黨籍、開除公職處分，移送司法機關依法處理。



濰坊市交通運輸局原黨委書記、局長張兆平充當黑惡勢力“保護傘”問題。2018年9月，濰坊市公安機關偵破以濰坊海恒威漁業集團有限公司原董事長王雷為首的黑社會性質組織案。經查，2006年以來，王雷夥同社會閑散人員，以承包海域養殖為名，向當地漁民強行收取“養殖補償費”；私自成立“海上巡邏隊”，採用毆打、辱罵、扔燃燒瓶等方式，強行驅趕不交費的漁民；實施尋釁滋事、敲詐勒索、強迫交易、破壞生產經營等違法犯罪活動。2015年以來，張兆平多次收受王雷禮品禮金，先後3次向其借款共計160萬元，通過聚餐、打招呼等方式為其非法牟利牽線搭橋、提供便利；利用職權和職務影響，為其建設海鮮市場、占用養殖場補償、續期承包灘塗、吹填項目等方面提供幫助。另外，張兆平還涉及其他違紀違法問題，受到開除黨籍、開除公職處分，移送司法機關依法處理。



淄博市周村區政府原黨組成員、副區長劉冀中，區政協原黨組副書記、副主席胡軍等充當黑惡勢力“保護傘”問題。2013年8月至2018年7月，以周村國安工程配套有限公司原董事長吳偉國、淄博經濟開發區北郊鎮東塢村原黨支部書記兼村委會主任楊斯剛為首的涉黑組織，通過堵門堵路、阻擾施工、強迫交易、串通投標等違法犯罪行為，控制當地建築領域土方、混凝土、施工機械、工程施工等，獲取巨額不法利益，嚴重影響當地經濟和社會秩序。經查，劉冀中、胡軍多次接受吳偉國宴請；2017年初，劉冀中安排周村區大街街道辦事處黨工委副書記、辦事處主任高梅，協調由楊斯剛實際控制的公司中標棚戶區改造建築垃圾清運工程，兩次收受楊斯剛所送海參、茶葉、黑豬肉等禮品價值5000元；2016年4月，胡軍利用周村古商城指揮部總指揮的職務便利，未經集體研究，個人決定為吳偉國承攬項目追加工程款49萬元，致使吳偉國獲利近60萬元；未經公開招標程序，為吳偉國承攬工程提供便利，致使吳偉國獲利106萬元，並接受其所送禮品價值約3.3萬元。劉冀中受到黨內嚴重警告處分，調離工作崗位處理；胡軍受到撤銷黨內職務、政務撤職處分；高梅受到黨內嚴重警告處分。

