生命教育座談會在香港恒生大學舉行

“生命教育”座 談會主講嘉賓（中評社 陳倩羚攝） 中評社香港5月30日電(記者 陳倩羚)／5月29日，由福壽園國際集團與香港恒生大學傳播學院聯合舉辦的生命教育座談會暨滬港大專院校生命教育新媒體創意大賽頒獎典禮在香港恒生大學舉行。社會各界多位知名人士出席是次活動，嘉賓包括中聯辦台灣事務部處長魏敬東先生，中國殯葬協會專家委員會主任、福壽園生命服務學院院長伊華女士，香港恒生大學協理副校長、傳播學院院長曹虹教授，香港恒生大學傳播學院副院長張宇志教授，中評智庫基金會執行長羅祥喜先生等。



生命教育座談會由香港恒生大學林榮鈞博士主持，座談嘉賓包括福壽園生命服務學院院長伊華女士、香港恒生大學協理副校長及傳播學院院長曹虹教授、東華三院署理社服總主任梁碧琼女士、香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國先生、浸信會愛羣社會服務處總幹事趙漢文先生。台上嘉賓就“弘揚生命教育，體認生命價值”的主題，和與會者做了精彩的分享互動，傳遞了各自對生命教育、生命服務的理念與實踐心得。



福壽園生命服務學院院長伊華女士結合個人的親身經歷，與大家分享了自己進入殯葬行業的初心。伊女士表達了將生命教育進行社會化普及的理想，表示未來將繼續致力把生命教育帶進高校、社區、政府機關以及各個社會組織，為國人的“死亡教育”補上重要的一課，改變中國人避談死亡的陳舊觀念，向社會傳達正確的生死價值觀，從而為個體生命注入超越物質的意義與正能量，推動中國文明走向更有價值的未來。



香港恒生大學協理副校長、傳播學院院長曹虹教授則分享了她在高校開展生命教育的個人經歷與心得。曹教授認為，時下的年輕人對生死議題充滿好奇，但對於生死仍缺乏深入的認識與反思；她指出應繼續在高校進行生命教育的推廣，教導年輕人正視死亡的態度，令他們在生死教育中體會生命的意義與價值，從而學會如何以更加積極的態度對待人生、關懷自己，並將這份關懷延伸至對家人、朋輩、社會的感恩與奉獻。



東華三院署理社服總主任梁碧琼女士講述了東華三院在生命教育方面開展的社會工作，重點圍繞針對長者的終老服務與精神關懷展開分享。梁女士通過多個項目案例，向大家展示了東華三院如何通過創新的服務形式，貫徹“宣導生命意義，提高健康生活”的服務宗旨，包括向無依長者提供“活得自在”的後事支援服務、向大眾推廣生命教育的“存為愛——生死博覽會”等。



香港撒瑪利亞防止自殺會總幹事曾展國先生則從“死亡”與“自殺”的角度切入，和與會者一起探討“為何要珍惜生命”的議題，並尋找生命的真正意義。曾先生指出，每個人的人生意義，並非由社會規範和主流價值所決定，而應該由自己的行動去賦予、創造；他認為只有掌握了對自身生命的詮釋權，才能發現生命的價值與真諦，學會如何珍惜生命。



浸信會愛羣社會服務處總幹事趙漢文先生則以“關懷長幼，豐富生命內涵”為題，分享了機構推動生命教育的項目案例。他指出，長者與青少年的自殺比率高踞整個社會群體，他們的精神健康尤其值得我們關注。趙先生向大家講述了針對青年人的“師友配對”生命導師計劃，展示活動如何通過長輩的引導作用，幫助年輕人尋找生命的意義與價值，從而提升年輕人面對逆境的抗壓能力。此外，他還介紹了面向長者的有償義工計劃，闡述了服務如何幫助長者應對退休帶來的挑戰，並提升他們對生活的積極態度與精神健康。



本次活動還頒發了滬港大專院校生命教育新媒體創意大賽的金、銀與入圍獎等。是次大賽聚焦生命教育的主題，目標在於提升大專院校學生對於生命的理解與重視，向青年群體傳遞與推廣正確的生死價值觀，履行大學與生命服務企業的社會責任。大賽得到香港恒生大學、香港城市大學、華東師範大學、上海大學等7所院校學生的積極參與和響應，共收到包括微電影、動畫、繪本、遊戲等多種類型的新媒體產品，展示了滬港兩地青年對生命的熱誠與無限創意。大賽金獎由香港恒生大學朱惠敏、姜婉婷等聯合創作的微電影《你所浪費的今天，是昨天死去的人奢望的明天》所獲得，銀獎則歸屬上海立信會計金融學院張天池創作的動畫短片《一次“死亡觀”的挑戰》，而華東師範大學胡俊伯的作品《初生》則奪得最佳人氣獎的殊榮。

