中評關注：決戰15天　賴清德無犯錯空間

面對接下來的初選，賴清德有兩大挑戰。（中評社 洪德諭攝） 中評社台北5月31日電（記者 洪德諭）民進黨2020初選將於6月10日至14日進行民調，蔡英文、賴清德進入新階段對決。在賴陣營方面，由於初選納入手機50%，賴清德必須搶攻年輕選票，之前強調“君子之爭”不攻擊對手可能被誤成“選假的”，也務必加強力道，走出“佛系參選”模式。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。距離初選民調啟動只剩10天。



在此之前，賴對蔡的挑戰著重於初選制度的交鋒，像是民調是否納入手機、比例多少、舉行政見辯論或是政見發表與場數等，在29日初選辦法修正後，蔡、賴之爭進行下一階段，也就是如何在民調脫穎而出，代表民進黨出征2020。



由於手機民調將納入更多年輕人，蔡英文較佔上風，賴清德長期以獨派為主的支持群年紀偏長，明顯較不利。在確定納入50%手機民調後，賴清德除原本勤走校園舉辦演講、設立年輕人愛用的Instagram、開直播等抓住年輕人策略外，還得再想辦法再加強。



面對初選3度延期，第一次賴回應尊重，第二次賴說雖不能認同，但會勇敢面對，第三次賴一開始重批反對違反民主的強勢修改，但隨後又說不必再批評黨，風格變變變。



對於被迫接受初選延期，修改遊戲規則的狀況，賴清德落實君子之爭不攻擊對手，固然可訴求悲情博取同情，但也因此有許多網民質疑賴清德是“選假的”。在初選辦法有利於蔡的情況下，賴清德勢必要調整策略，尤其只有半個月的時間，已沒有犯錯再修正、調整的空間。