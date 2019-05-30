華為：參與西班牙5G建設不受美禁令影響

中評社香港5月30日電／華為西班牙公司首席執行官金咏29日說，儘管美國政府發佈針對華為的禁令，但華為在西班牙的絕大多數合作夥伴在這個困難時期都選擇與華為“並肩作戰”，華為參與西班牙5G網絡建設不會受到美國禁令的影響，“近日發生的這一切不會削弱華為在5G領域的競爭力和影響力”。



新華社報道，華為當天在馬德里舉行了主題為“5G時代開啟——建立一個充分互聯且智能的歐洲”路演活動。金咏在路演新聞發佈會上說，美方針對華為網絡安全性的指控僅僅是一個“藉口”，“我們是世界上經過最多審核的公司之一，在我們的技術中沒有發現任何問題”。



金咏說：“我們將繼續為西班牙的電信運營商提供服務，幫助和支持他們的5G計劃，同時營造好我們自己的服務生態，邀請和激發更多西班牙中小企業在5G的應用及相關服務上做出貢獻。”



據介紹，在西班牙，華為已與多家電信運營商簽署5G部署協議。從去年開始，華為還與沃達豐合作，在馬德里、巴塞羅那等6座城市展開5G預商用部署，預計今年夏天投入使用。



華為西班牙公司終端業務負責人王士心說，在谷歌宣佈暫停與華為部分業務合作後，華為產品在西班牙的銷售量于上周下跌了25%至30%，但本週已回升到5月初水平。他表示，華為在馬德里和巴塞羅那開設兩家旗艦店的計劃不受影響。