分析：一年兩次大選　以色列怎麼了

中評社香港5月30日電／5月29日深夜，以色列政壇上演戲劇性一幕。由於現任總理內塔尼亞胡領導的利庫德集團組閣失敗，剛成立不到兩個月的以色列議會宣佈解散，大選將於9月重新舉行。一年內兩次大選，這在以色列歷史上尚屬首次。



此間輿論認為，這一變局源於以色列黨爭難以調和，而重新大選將讓以色列政局再次進入一段充滿變數的時期，地區局勢也可能受到連帶影響。



據新華社分析報道，以色列議會29日夜投票通過利庫德集團提出的解散議會提案，決定今年9月17日重新舉行議會選舉。



以色列于4月9日舉行第21屆議會選舉。在議會120個議席中，以利庫德集團為首的右翼政黨共獲得65個席位，其中利庫德集團獲得36個席位；中左翼聯盟獲得55個席位。4月17日，總統裡夫林授權內塔尼亞胡組閣。



5月29日是內塔尼亞胡組閣的最後期限。根據以色列法律，如果內塔尼亞胡在42天之內無法組建政府的話，那麼總統裡夫林可以授權其他政黨領導人組閣。為了防止組閣權落入反對黨手中，利庫德集團提出解散議會重新大選。



以色列媒體人士西蒙·莎菲爾認為，內塔尼亞胡遲遲無法完成組閣的原因在於右翼集團內部黨爭激烈。



由於利庫德集團在議會只有36個席位，為組成擁有至少61個席位的執政聯盟，利庫德集團需要同時把幾個宗教黨派和前國防部長利伯曼

領導的政黨“以色列是我們的家園”拉入內閣，但這並非易事。