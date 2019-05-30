杜邦3M等公司涉汙染　新罕布什爾州提告

中評社香港5月30日電／美國新罕布什爾州今天對3M、杜邦（DuPont）等8公司提告，理由是這些公司製造或經銷一種可能有毒化學物造成汙染，這種化學物見於披薩盒、速食包裝紙和飲水中。



美聯社報道，這種物質合稱“全氟烷基化合物”（PFAS），通常用作消費性商品的保護塗料，在美國各地是家庭常見的商品；但研究發現，體內全氟烷基化合物（PFAS）含量高，和腎臟病等多種疾病、膽固醇高以及懷孕時期的問題有關連，而因為全氟烷基化合物會在環

境裡存在非常長的時間，也被稱為永久性的化學物。



美國越來越多州對全氟烷基（Perfluoroalkyl）與多氟烷基（Polyfluoroalkyl）物質的製造商和經銷商提告，新州今天的訴訟，也是第一個針對全州汙染所提的告訴。



中央社援引報道，新州檢察總長麥唐納表示：“全氟烷基化合物污染我州飲用水等天然資源，我們今天採取行動，是想確定該負責者應被究責。”



“如訴訟書所提及，被告擁有全氟烷基化合物危害的特殊知識，卻不警告民眾其健康風險，仍繼續製造或販售。”



紐約州已對6家消防泡沫製造公司提告。紐約州表示，這些公司產品內含的全氟辛酸（PFOS）和／或全氟辛烷磺酸（PFOS）污染兩個社區的飲用水，另一社區的地下水也遭污染。



明尼蘇達州去年以8億5000萬美元與3M達成和解。明州表示，3M產品的一些化學物破壞雙子城（Twin Cities）東部都會區的天然資源和地下水。