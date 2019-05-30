新華國際時評：自貿區開啟非洲發展機遇之窗

中評社香港5月30日電／非洲大陸自由貿易區協議本月30日正式生效，成為非洲的里程碑事件。



新華社今天發表國際時評說，本次非洲大陸自貿區談判始於2015年6月。不到4年時間，55個非盟成員中，除尼日利亞、厄立特里亞和貝寧三國外，已有52個成員簽署協議，反映出多數非洲國家強烈的“非洲意識”，以及民眾渴望通過自由貿易增加就業、改善生活的熱切期盼。如果非盟55個成員最終全部簽署協議，將形成一個覆蓋12億人口、經濟總量達2.5萬億美元、全球最大的自貿區，將為非洲經濟轉型和提升國際競爭力開啟嶄新的機遇之窗。



獨行快，眾行遠。非洲素來重視集體主義，認同團結觀念，自1980年通過旨在從局部推動非洲經濟一體化的《拉各斯行動計劃》起，一直在為建設自貿區探索道路。



時評說，非洲自貿區建設旨在進一步降低關稅、消除貿易壁壘，促進區域內貿易和投資發展，實現商品、服務、資金在非洲大陸的自由流動，從而形成非洲單一大市場。毋庸置疑，這將給非洲經濟發展帶來新希望。



自貿區建設有望推動域內貿易高速增長。長期以來，非洲區域內貿易比重偏低。聯合國非洲經濟委員會數據顯示，目前非洲區域內貿易僅佔其貿易總額約16%，遠低於世界其它區域水平。自貿區協議生效後，非洲將逐步取消90%的商品關稅，到2022年，區域內貿易額將比2010年提高52%。如果非關稅壁壘同時減少，域內貿易額則有望提升一倍。



自貿區建設將加速非洲工業化進程。當前，非洲大宗商品和工業製成品對區域內國家出口比重都不高。而自貿區建設孵化出一個近在咫尺的巨大市場，將進一步激活區域內工業、特別是製造業活力，由此拉動就業，助推經濟發展。