克塔鐵路通車　新疆實現所有地州首府通火車

中評社香港5月30日電／今日上午，隨著新疆塔城—烏魯木齊K9858次列車緩緩駛出塔城火車站站台，經過4年多時間建設的克塔鐵路（克拉瑪依市—塔城市）正式通車運營，新疆最後一個地州首府塔城地區塔城市不通火車的歷史由此終結。



新華社報道，記者從30日舉行的通車儀式上了解到，克塔鐵路開通運營後每日開行3對旅客列車：烏魯木齊至塔城夕發朝至快速旅客列車、烏魯木齊至塔城朝發夕至快速旅客列車、塔城至奎屯快速旅客列車。



總投資46.87億元的克塔鐵路全線總長272.79公里，其中74公里的風區路段建設備受矚目。世界聞名的“魔鬼風區”瑪依塔斯、老風口是塔城地區交通幹線的必經之地，但其極端大風天氣頻發，常年8級以上大風天氣168天，最大風力可達13級，全年有效施工期僅有180天左右。



“風吹雪防治是世界性技術難題，我們歷時兩年做了大量風吹雪研究和防護試驗。”中國鐵路設計集團克塔鐵路總承包項目部設計負責人袁偉介紹，項目最終確定了4種鐵路建設方案分別應對風區不同路況和地形，鐵路通車後，還將繼續進行監測和維護，隨時完善鐵路設計，最大程度減小風吹雪對鐵路運營的影響。



克塔鐵路穿越的瑪依塔斯、老風口風雪區幾乎每年都有風吹雪、暴風雪等極端天氣，嚴重影響交通安全和群眾出行。塔城地區行署專員木合亞提·加爾木哈買提說，克塔鐵路建成通車，回應了當地各族群眾多年的期盼，為塔城地區各族群眾提供了安全、舒適、經濟的出行方式，也使有著“中亞商貿走廊”之稱的塔城地區成為通向中亞及歐洲的第三條鐵路大通道的重要節點。



今年下半年，克塔鐵路至中國和哈薩克斯坦邊境口岸巴克圖口岸的延伸線項目前期工作將開始推進。