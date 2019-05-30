一碗水端平　國民黨黃國新黨部發聲明表中立

國民黨黃國新黨部主委趙建爍。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月30日電（記者 黃文杰）韓粉6月1日在台北凱道辦大型活動會師造勢，各地開始動起來，新竹縣市藍軍私底下都在詢問，有沒有遊覽車好搭？新竹到台北因為距離較短，還額外安排“新北鶯歌半日遊”，每個團體邀約上台北凱道挺韓國瑜，收費不一，有收四百元、有收八百元，也有不供應早午餐，壓低費用，超出費用由韓粉自己吸收。



黃復興新竹縣市黨部（黃國新黨部）主委趙建爍接受中評社訪問表示，近日有人來黨部詢問，有沒有動員和提供車輛參加6月1日韓國瑜造勢活動，但黨部立場絕對行政中立。



趙建爍除了轉發上級單位，黃復興黨部公文聲明指示：



嚴禁黨部同志未奉核准，擅自以該黨部名稱私下成立組織（含聯誼會、網路社群等等），並藉此發表個人看法，也要求已成立者應立即解散、更名或退出，也強調在黨中央完成初選提名前，不得對某一特定擬參選人有聲援、造勢或助選之行為，亦不得對國民黨同志有謾罵攻訐之言論，一旦發現應立即刪除。



針對韓粉質疑，此舉無疑是在“卡韓”，不要讓韓國瑜氣勢高漲，趙建爍提出“新竹版”作法。



趙建爍說，黨中央確定7月5日至15日晚間以全民調方式實施，參加都是黨內菁英，必須貫徹公平中立原則。初選前，黨部不會動員參加任何一位擬參選人的造勢活動，也不會指示支持任一特定擬參選人，大家都可以自由選擇支持的人選，也可以邀約親友參加你支持人選的造勢活動。



他說，為了公平起見，新竹黃國新黨部還不斷更新資料，向黨員報告，近期有誰辦造勢或來新竹趴趴走。



目前6月1日有韓國瑜台北凱道誓師大會，6月3日前“立法院長”王金平到新竹關帝廟參拜，黃國新黨部也一併公告，廣為宣傳。等於“挺韓送王”，誰來都歡迎。



據指出，新竹過去眷村多，向來是國民黨鐵票部隊，自從韓國瑜參選高雄市長，甚至更早的參加黨主席選舉，已經累積一群“挺韓”部隊，即使鴻海董事長郭台銘開始“加入戰局”，連跑兩趟新竹造勢，不過新竹韓粉基本盤似乎沒有被撼動，死忠挺韓、非韓不投。



這次為了上台北凱道，包括台灣軍政府等新竹韓粉成員，自發性幫忙聯繫車輛、交通與飲食，平均租一輛遊覽車，一天少說要一萬兩千元，有些群組或團體要收費，從3百元到8百元不等，這涉及要不要供應早午餐，費用不一定，但也有豪氣不收費，純粹韓粉要挺韓，超額費用自行吸收。