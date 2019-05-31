中評關注：助推大灣區　港府有何新舉措？

政制及內地事務局局長聶德權 中評社香港5月31日電（記者 張心怡）香港政制及內地事務局局長聶德權昨日在出席活動時分享了特區政府近期在推動大灣區發展建設的相關工作。聶德權指出，過去一年多，特區政府一直與中央相關部委和粵澳政府積極磋商，制定及推出多項發展大灣區的政策措施，務求便利港人到大灣區內地城市發展、就業和居住，未來特區政府亦會一如既往不遺餘力，竭盡所能推進大灣區發展。



“大灣區發展的態勢良好，卻絕非偶然。”聶德權說，韓正副總理在今年三月的大灣區建設領導小組第二次全體會議提到，大灣區發展有三個“前所未有”，其中之一就是中央政府的支持和重視程度前所未有。事實上，國家主席習近平一直親自謀劃、親自部署、親自推動大灣區建設，並多次作出重要批示，包括支持香港成為國際創新科技中心。中央為加強統籌協調，更成立由韓正副總理主持的領導小組，港澳特區兩位行政長官首次以成員身分參與領導小組，凸顯中央重視港澳作為大灣區中心城市所發揮的角色。由此可見，大灣區將在國家進一步改革開放中發揮前所未有的歷史性作用，對香港開拓發展新空間、增添發展新動力的重要性，可謂不言而喻。



當前，國際合作關係變化多端，單邊主義、保護主義抬頭，經濟前景不明朗，令環球經濟增長面對下行壓力。聶德權表示，儘管香港一直奉行自由市場和自由貿易原則，更連續25年被評為全球最自由經濟體，但在經濟全球化之下，傳統產業無可避免面對嚴峻的競爭。而大灣區這個七千萬人口、經濟總量達1.6萬億美元的龐大市場，是國家開放程度最高、經濟活力最強的區域之一，正好為香港發展注入新動能。



聶德權指出，一方面，大灣區可以為香港經濟尋找新增長點，促進產業多元發展；另一方面，透過打造大灣區成為優質生活圈，可拓闊香港居民的生活空間，使大灣區成為香港廣闊的腹地。