高雄首座社會住宅動土　韓強調前朝流標2次

韓國瑜主持苓雅區新建社會住宅的開工動土典禮。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）表態參加中國國民黨2020初選的高雄市長韓國瑜，30日出席高雄第一座新建社會住宅開工動土典禮，他致詞時更強調，此工程在前朝時代流標2次，新執政團隊上任後才終於順利完成招標，藉此凸顯新執政團隊的具體行動及決心，也實現照顧弱勢及青年族群的政見。



韓國瑜30日下午主持苓雅區新建社會住宅的開工動土典禮，地點在鐵路地下化新生綠廊道上的機關用地，將興建2棟14樓層高的建物，提供245戶居住空間，3年後完工，並且只租不賣，規劃提供給弱勢、大學生、社會新鮮人使用。



由於太陽相當大，韓國瑜戴著墨鏡出席活動，加上整天行程多且緊湊，韓國瑜致詞時也謹慎拿著講稿，全神貫注念出相關內容及資訊。



韓國瑜致詞時特別強調“這是南台灣首座的社會住宅”，且在2018年、也就是前朝時代，歷經兩次招標都乏人問津，流標收場，直到新的市府團隊上任後，透過不增加整體預算，調整合理工程日期延長3個月，解決南部普遍缺工問題，才終於有廠商投標並順利完成招標，展示出新團隊的決心及具體行動。



韓國瑜表示，自從上任後真的是跟時間在賽跑，不外乎希望高雄往前衝刺，能夠拚出好成績，不辜負高雄市民對新執政團隊的期待。而市府的存就是要讓百姓安居樂業，達到食衣住行部分都安全，讓人民安身立命可以過好日子，因此一定會落實過去承諾將教育跟弱勢的政策辦好。



韓國瑜說，新辦社會住宅就是要提供經濟弱勢、就業青年居住，未來高雄市政府會繼續盤點，並且新建或整建社會住宅，照顧弱勢族群。未來也會持續推出老青共居的租金補貼、購屋貸款等優惠條件，達成多元住宅輔助方案，滿足市民各種選擇。這是南台灣第一座社會住宅，也祝福並希望工程順利成功。



韓國瑜已表態投入國民黨2020初選，6月1日更要上台北參加造勢活動，根據黨中央日前通過的提名作業時程，6月23日至7月4日進行“國政願景電視發表會”，7月5日至7月15日進行民調，這段時期將是韓國瑜力拼市政並展現新執政團隊改變的關鍵時刻，韓國瑜也開始卯足勁拚了。