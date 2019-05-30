對繼任者失望　默克爾拒絕提前卸任

中評社北京5月30日電／美媒稱，德國總理默克爾已經放棄了對她的繼任者安妮格雷特·克蘭普－卡倫鮑爾的希望，在執政黨內的混亂局面不斷加劇的情況下，她將堅守總理職位。



據彭博新聞社網站5月28日報道，據了解默克爾想法的兩名官員透露，默克爾已經認為克蘭普－卡倫鮑爾將不能勝任總理的工作。後者在去年12月接任了基民盟主席的職務。因此，默克爾比以往更加確定要繼續擔任總理，直到2021年她的任期結束。



報道稱，默克爾28日在布魯塞爾參加歐盟領導人會議。在記者會上被問及有關報道時，默克爾斥之為“胡說”，並表示她“不想再評論此事”。



報道稱，最近幾個月，克蘭普－卡倫鮑爾的民意支持率下滑；她想讓默克爾盡快離任的努力失敗，反而把黨內攪動的一片混亂；上周日的歐洲議會選舉中，她又見證了基民盟有史以來最糟糕的選舉結果。



報道認為，克蘭普－卡倫鮑爾沒能接牢指揮棒，讓執政黨陷入動蕩。基民盟領導層準備在6月2日至3日開會審視在歐洲議會選舉中的失敗。那很可能將是總理和她的女門徒之間一次尷尬的相遇。克蘭普－卡倫鮑爾召集了這次會議，卻沒有預先通知默克爾，官員們說這是意在加大讓總理靠邊站的壓力。克蘭普－卡倫鮑爾還通過接觸默克爾在黨內的保守派政敵來疏遠她。



官員們說，默克爾已決定不再投入更多政治資源來扶持克蘭普－卡倫鮑爾，但是由於默克爾已經交出了黨組織的控制權，她改變本黨方向的能力目前已很有限。隨著克蘭普－卡倫鮑爾的政治麻煩不斷增加，總理預計也將面臨更大的下台壓力。



一位官員說，基民盟的前進方向再次完全開放，2021年之後會發生什麼完全不確定。隨著克蘭普－卡倫鮑爾爭取總理之位的機會減弱，該黨將再度上演類似去年挑選黨主席繼任人的爭奪戰。由於溫和派的默克爾影響這一進程的能力已大為削弱，這可能為黨內的保守派或自由派提供機會。



（來源：參考消息網）