國防部召開記者會　介紹軍運會火炬相關情況

吳謙在記者會現場展示火炬（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）30日下午，在國防部例行記者會上，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主動發布信息稱，軍運會火炬傳遞將於8至10月在全國全軍舉行。



據吳謙介紹，2019年10月18日至27日，第七屆世界軍人運動會將在武漢舉辦。軍運會組委會將於8月至10月，在全國全軍範圍內組織火炬傳遞活動。火炬傳遞作為軍運會重要宣傳推廣活動，是彰顯強國強軍偉大成就、宣介和平發展理念主張、弘揚中華民族優秀文化的重要載體，將進一步激發社會各界和全軍官兵“關注軍運、支持軍運、參與軍運”的熱情，為軍運會成功舉辦營造良好氛圍。目前火炬傳遞籌備工作已進入最後階段，相關情況如下：



一是火炬傳遞主題和口號。主題是“共享友誼、同築和平”，口號是“創軍人榮耀、築世界和平”。



二是火炬傳遞範圍。火炬傳遞將採用展示性和接力性兩種形式，在全國全軍43個站點進行，包括27個城市和16個部隊站點。8月1日，將在人民解放軍誕生地——江西南昌采集火種並啟動傳遞，全程途經北京市、河北省石家莊市（西柏坡）、上海市、江蘇省南京市、福建省龍岩市（古田）、廣東省深圳市、貴州省遵義市、陝西省西安市和延安市等全國10個城市；部隊站點包括陸軍某訓練基地、陸軍某旅、陸軍某預備役師、海軍某支隊、和平方舟醫院船、空軍航空大學、空軍某師、火箭軍工程大學、戰略支援部隊航天工程大學、聯勤保障部隊某旅、軍事科學院、國防大學、國防科技大學、武警部隊某支隊和2個邊防哨所等16個營區；抵達軍運會主辦省份湖北省後，將在省內17個市州進行傳遞。10月18日晚，將進入軍運會開幕式主會場，點燃主火炬塔。



三是火炬傳遞人員組成。本屆軍運會共遴選2019名火炬手參加傳遞，由軍隊火炬手、地方火炬手、外籍火炬手等組成。其中，軍隊火炬手954名，包括全軍和武警部隊英模人物代表、基層官兵代表（含軍官、士兵、文職人員和民兵預備役人員）、老紅軍老戰士代表、軍隊優秀教練員運動員代表等；地方火炬手995名，包括黨政機關代表，雙擁模範、軍屬烈屬和優秀複轉軍人代表，各行業傑出代表，地方優秀教練員運動員代表、贊助商代表等；外籍火炬手70名，包括國際軍體各成員國駐華武官和留學生代表等。同時，還將安排武警部隊護跑手40名，全程擔負護跑、護衛和禮儀任務。



四是火炬造型及寓意。我先展示一下火炬的實物。火炬名稱為“和平榮光”，象徵著“和平、發展、友誼”。火炬總長700毫米，重量780克，整體外觀為三角造型，設計理念緊貼傳遞主題，造型時尚新穎。火炬頂部由三團火焰緊靠相融而成，象徵世界各地的軍人相聚中國，點燃彼此熱情、同築和平友誼；長城垛口形的進風口環繞火炬頂部，代表將和平發展的理念傳遞到全世界；中國紅底色的數碼迷彩塗裝，富有軍運特色和文化底蘊；火炬底部的圓寓意世界和平、同為一體。



此外，軍運會專門製作了火炬傳遞人員服裝，包括火炬手服裝、護跑手服裝、工作人員服裝，並組成了火炬傳遞車隊。



（後援記者：海涵）