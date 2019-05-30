吳謙：中國軍隊將於8月參加國際軍事比賽

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校主動發布信息稱，中國軍隊將於8月參加國際軍事比賽－2019。



吳謙說，經與外方商定，中國軍隊將派團赴俄羅斯、哈薩克斯坦、白俄羅斯、印度、伊朗等國，於8月上中旬參加“國際軍事比賽－2019”，並在中國境內承辦部分比賽項目。



他表示，其中，出國參加以下12項比賽：赴俄羅斯參加“坦克兩項”坦克車組比賽、“工程方程賽”工程車輛比賽、“汽車能手”汽車兵比賽、“軍事拉力”駕駛員比賽、“海上登陸”陸戰隊分隊比賽、“航空飛鏢”航空兵機組比賽、“空降排”空降兵分隊比賽；赴哈薩克斯坦參加“雄鷹捕獵”無人機機組比賽和“穩定接收”通信兵比賽；赴白俄羅斯參加“狙擊邊界”狙擊手比賽；赴印度參加“偵察尖兵”偵察班組比賽；赴伊朗參加“深海”潛水員比賽。



吳謙介紹說，在中國新疆庫爾勒承辦以下4項比賽：“蘇沃洛夫突擊”步戰車車組比賽、“晴空”便攜式防空導彈班組比賽、“軍械能手”武器修理比賽和“安全環境”核生化偵察組比賽。



他指出，近年來，中國軍隊多次參加國際軍事比賽，為增進中國軍隊與俄羅斯等參賽國軍隊的友誼，加強訓練領域交流，提升部隊實戰能力發揮了積極作用。



（後援記者：海涵）