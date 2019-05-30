英媒稱中國對世界經濟重要性被低估

中評社北京5月30日電／英國《泰晤士報》網站5月26日發表題為《中國打噴嚏，全世界跟著感冒》的文章稱，中國對世界經濟的重要性被低估。現將文章摘編如下：



19世紀傑出的外交官梅特涅在歐洲主宰世界的時代曾說過：“法國打噴嚏，歐洲都會跟著感冒。”



隨著美國崛起，這句話可以改成“美國打噴嚏，全世界都會跟著感冒”。



然而，關於打噴嚏的風險，我們應該擔心的還有另一個國家，最新的經合組織經濟展望報告說明了這一點。中國的崛起不是什麼新鮮事，但它對世界經濟的重要性仍然很容易被低估。



按市場匯率計算，中國的國內生產總值約為美國的三分之二，是世界第二大經濟體。按購買力平價計算，中國是世界最大經濟體，經濟規模比美國高20%。



經合組織將今年的世界經濟增長預期下調至3.2%，並且認為中國進口增長放緩是導致世界貿易下滑的關鍵因素。



特朗普對中國的貿易戰影響了美中貿易往來，進出口貿易量下降，這造成了很多間接影響。



除了日本和其他亞洲經濟體，中國的進口需求減少還影響了歐洲，尤其是出口大國德國。



英國也受到了影響。雖然英國對華出口遠不及德國，但出口一直在增長。中國是英國進口商品的主要來源，中國經濟對出口商很重要。



（來源：參考消息網）