日媒：特朗普表態　TPP承諾出現落空可能

中評社香港5月30日電／共同社分析指出，美國總統特朗普就與日本的貿易談判強調不受束縛，跨太平洋夥伴關係協定（TPP）談妥時日美互相承諾的削減關稅出現了落空的可能。日方描繪的藍圖是效法TPP的“雙贏”（首相安倍晉三語）的談妥，但事態發展為屈服於美方壓力不得不單方面讓步也令人擔憂。



▽不懂成套論



特朗普打心眼裡厭惡奧巴馬政府推進的TPP，在上台後不久就退出了。在27日日美首腦會談後的聯合記者會上，他也冷淡地表示“TPP與我沒有關係”。



面臨與特朗普政府嚴峻貿易談判的日本政府把TPP商定的範圍定位為絕對不可讓步的防波堤。日本在TPP中承諾，現行38.5%的牛肉關稅在TPP生效後第16年降至9%以及部分奶酪製品撤銷關稅。作為回報，讓美方同意針對日本汽車徵收的2.5%關稅到第25年撤銷。



然而，特朗普稱“與日本的貿易談判大有進展，尤其是農業和牛肉”（26日的推文），專注於擴大農產品出口，而對於撤銷本國汽車關稅則繼續表示為難。就算向特朗普解釋稱TPP中的日美雙方開放市場是成套的，“也不知道能否讓其明白”（日美談判消息人士語），不安的意見不斷。



▽也出現妥協方案



重視美國製造業就業問題的特朗普迄今以加征關稅為材料，使貿易夥伴國接受單方面的要求。對於強調友好關係稱“與安倍首相關係特別”的日本，也以汽車出口威脅美國的國家安全為由，要求採取改善措施。



日本政府內部出現了妥協方案，即汽車相關關稅的撤銷時期相比TPP決定的年限進一步推遲。這是避免與美方產生決定性對立的想法，但認為若磋商遇阻，“會被拿著加征關稅和限製出口數量動搖”（經濟學家語）的看法根深蒂固。



負責談判的經濟再生擔當相茂木敏充稱“雙方立場的理解已進一步加深”，展現不會同意單方面要求的姿態。不過，政府內部也出現了擔憂意見，認為“最後可能被硬來，成為只留下對美國有利的TPP內容的協定”（經濟官廳官員語）。