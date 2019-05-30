經合組織：關稅戰升級令國際貿易遇冷

中評社北京5月30日電／英媒稱，經濟合作與發展組織（經合組織）公布的最新數據顯示，今年第一季度，不斷升級的全球貿易戰令國際貿易遇冷，美國自中國進口出現了創紀錄的最大降幅。



據英國《金融時報》網站5月28日報道，這家總部設在巴黎的國際組織今天說，二十國集團（G20）經濟體今年1月至3月的進口額較上一季度下降1.2%，而出口額略升0.4%。



報道稱，中國即將實施最新一輪針鋒相對的加征關稅措施——600億美元的美國商品將從6月1日起被加征關稅（1美元約合6.9元人民幣——本網注）。隨著緊張局勢進一步加劇，全球貿易指標顯示企業們正在減少活動。



經合組織說，自2018年第三季度第一輪美中貿易戰開始以來，G20的進口額（按美元計算）下降了2.7%，出口額下降了0.8%。同期，美國自中國進口下降了12%，創下有記錄以來的最大降幅，而美國的進口總額僅下降了1.9%。



據報道，中國的出口增長了3.9%，表明美國關稅的主要影響是在導致全球商業活動降溫和增長率下降的同時扭曲貿易模式。



經合組織首席經濟學家勞倫斯·布恩上周說：“貿易緊張局勢不僅會影響短期前景，也會影響中期前景。”她預計，到2021年，威脅對全部美中貿易商品加征25%關稅的進一步升級行動將使美國和中國的經濟產出分別減少0.6%和0.8%。



報道稱，經合組織的數據與荷蘭經濟政策分析局的最新報告相吻合。後者的最新報告估計，第一季度全球貿易額下降了0.3%。去年12月的貿易額出現了自2016年底以來的首次同比下降，而今年3月的貿易額同比下降了2.7%。



報道認為，這些最新數據包含的許多跡象表明，美中貿易緊張局勢正在影響其他亞洲國家。今年第一季度，印度尼西亞的出口下降4.3%，日本的出口下降2.3%，韓國的出口則減少了7.1%。



（來源：參考消息網）