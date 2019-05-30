吳謙：期待中美兩軍關係成為兩國關係穩定器

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，我們希望美方與中方相向而行，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，努力使兩軍關係成為兩國關係的穩定器。



以下為問答實錄：



記者：在中美貿易戰的大背景下，美方在軍事安全領域也採取了一系列針對中國的做法，如派軍艦闖入南海島礁鄰近海域，發表《中國軍事與安全發展報告》等。請問發言人如何評價當前的中美兩軍關係？



吳謙：針對美方包括經貿領域在內的一系列挑釁做法，中方進行了堅決的鬥爭。中國軍隊維護國家主權安全和領土完整的決心堅定不移，中國軍隊捍衛中國人民幸福生活的決心堅定不移。



當前，中美兩軍關係總體保持穩定局面。雙方保持著正常的溝通和交流。不久前，兩國國防部第三次亞太安全對話在華盛頓成功舉行。下月初，中美海上軍事安全磋商機制2019年第一次工作小組會將在青島舉行。下一步，雙方還有一些交流合作項目。我們希望美方與中方相向而行，在互惠互利基礎上拓展合作，在相互尊重基礎上管控分歧，推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係，努力使兩軍關係成為兩國關係的穩定器。



（後援記者：海涵）