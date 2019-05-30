國防部：萬水千山只等閑

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，中國“風雨不動安如山”的定力和信心不是從天上掉下來的，它來源於黨的堅強領導，來源於人民的團結一致，來源於新中國成立70年來取得的偉大成就。至於你談到的困難和障礙，不過是中華民族偉大復興進程中的一片小小的浪花。對於英雄的人民軍隊而言，萬水千山只等閑。



以下為問答實錄：



記者：在美方加大對中方遏制打壓的形勢下，中國的發展，包括中國軍隊的發展，顯然面臨著不少困難與障礙。請問發言人如何看待這些困難與障礙？你對未來的發展是否仍然抱有信心？



吳謙：歷史是一面最好的鏡子。回首中國人民解放軍92年的發展歷程，就是一部從無到有、以弱勝強的壯麗詩篇。威脅恐嚇、圍堵遏制不僅沒有嚇住我們、難住我們，反而使我們萬眾一心、越戰越勇。



中國“風雨不動安如山”的定力和信心不是從天上掉下來的，它來源於黨的堅強領導，來源於人民的團結一致，來源於新中國成立70年來取得的偉大成就。至於你談到的困難和障礙，不過是中華民族偉大復興進程中的一片小小的浪花。對於英雄的人民軍隊而言，萬水千山只等閑。



（後援記者：海涵）