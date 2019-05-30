第一部科幻小說創作於2世紀？

中評社北京5月30日電／外媒稱，瓦爾登出版社日前出版了羅馬帝國時代的希臘語諷刺作家琉善在公元2世紀撰寫的《真實的故事》一書，書中描寫的一段通向未知的荒誕不經的冒險，出人意料地與當代科幻小說中的一些情節極為相似。



據阿根廷布宜諾斯艾利斯經濟新聞網5月29日報道，創造這類故事的先驅很多：開普勒、戈德溫、貝爾熱拉克，伏爾泰和馮·明希豪森等，不勝枚舉，但《真實的故事》或許是迄今為止發現的離人類最久遠的科幻類故事。



報道稱，出生於敘利亞的琉善在這一作品中描述了一個月球冒險的故事，一陣持續7天的旋風卷起海上的一艘帆船，最後把它帶到月球。船員們驚奇地發現月球上的人們騎著羽毛異常寬大的長著3個頭的禿鷹，還遇到了體型有12只大象那麼大的跳蚤。故事裡出現了飛艇、會說話的機器和與外星人的“第三類接觸”，還有為了控制太空殖民地而進行的星球大戰、來自深海的巨型生物以及烏托邦和反烏托邦的島嶼等元素，甚至還描寫到了一個新的冰河時代的到來。



儘管如此，這部創作於2世紀的作品能否被定義為科幻小說仍存在爭議。不過，“科幻小說”這一出現並不久的文學類術語本身也是由其他說法演變而來的，例如它曾經有過“推測小說”的名字，其目的是通過投射、推斷、類比、假設和論證等方式來探索、發現和了解宇宙、人和現實的本質。



報道認為，《真實的故事》試圖達到不可能和陌生的極限，並用最不相似的元素去創造出未知的東西。因此，很多情節呈現出夢幻般的形態，在一個詞中往往還存在很多有時甚至是對立的概念，令很多優秀的翻譯人員都深感頭痛。



據悉，書中還體現出琉善荷馬式顛覆性幽默的特征。《真實的故事》建立起了戰爭與荒謬之間的完全聯動，將戰場擴展到了宇宙中。



（來源：參考消息網）