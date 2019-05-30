台北國際電腦展登場　李榮民參觀交流

機電商會台北辦事處主任李榮民一行參觀海峽兩岸展區時合影。（中評社） 中評社台北5月30日電／2019台北國際電腦展（Computex）於5月28日至6月1日連續5天在台北展出，機電商會台北辦事處李榮民主任一行在台北電腦公會有關人員陪同下赴展會參觀交流，走訪了本屆展會Best Choice Award 2019獲獎產品專區、海峽兩岸電腦展區，以及宇瞻科技有限公司、微軟集團、華碩集團、深圳麥斯塔智能有限公司、深圳賽維克科技有限公司等參展商的展位，詳細了各參展商的最新產品，並就兩岸產業交流合作聽取意見建議。



2019台北國際電腦展今年聚焦人工智慧與物聯網、5G、區塊鏈、創新與新創、以及電競和延展實境等五大主題，共1685家境內外廠商參展使用攤位5508個，較去年增加近10%，其中大陸參展商近250家，共使用500個攤位。



本屆參展廠商包括微軟、英特爾、華碩、台達電等科技大廠，不少廠商搶先推出展示最新智慧科技產品。今年InnoVEX新創特展，以“新思維、新工程、新未來”作為展會主軸，同步舉辦的InnoVEX創新創業論壇主題鎖定人工智慧、物聯網、生物科技、智慧機械、運動科技、區塊鏈及新創生態圈等領域。為增加產業間交流，展覽期間同步舉辦上百場專業論壇，邀請國際科技大廠專業人士發表專題演講。