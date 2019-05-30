國防部答中評：感謝維和人員對和平的奉獻

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 海涵）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，中國第18批赴黎巴嫩維和部隊已經接過光榮的維和接力棒，繼續為黎巴嫩的和平穩定與繁榮發展發揮中國維和軍人的積極作用。感謝維和人員對世界和平所作出的無私奉獻。



以下為問答實錄：



記者：5月29日是世界維和人員日，我們注意到有兩名中國軍官獲得聯合國頒發的維和獎章，媒體也報道了中國赴黎維和醫療分隊將於近日輪換。請發言人介紹一下這方面的情況。



吳謙：5月24日，聯合國舉行授勛儀式，中國兩名軍官與來自另外18個國家的28名聯合國和平行動部的同事一道，被授予聯合國和平勛章，以表彰他們為聯合國維和事業作出的貢獻。在這裡，我向他們表示衷心的祝賀。



近日，中國第17批赴黎巴嫩維和部隊結束一年維和任務，正在陸續歸建。該批三支維和分隊完成17條通道維護的任務，清排雷區7000餘平方米，排除地雷1400多枚，完成70多項建築施工，接診病人10000餘人次，410名官兵全部被授予聯合國和平勛章。中國第18批赴黎巴嫩維和部隊已經接過光榮的維和接力棒，繼續為黎巴嫩的和平穩定與繁榮發展發揮中國維和軍人的積極作用。

