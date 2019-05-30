英學者：印度“莫迪主義”後勁不足

中評社北京5月30日電／西班牙《起義報》網站5月26日發表英國經濟學家邁克爾·羅伯茨的文章稱，“莫迪主義”後勁不足，印度經濟增長持續放緩，接近“中等收入陷阱”，收入不平等現象依舊無解。



經濟增長持續放緩



文章介紹，五年前納倫德拉·莫迪帶領的印度人民黨在人民院（議會下院）重掌政權，本月24日印度人民黨及其盟友在人民院選舉中再次勝出。



文章稱，過去五年，莫迪展示出來的是一位“重商”政府的領導人。他推行“莫迪主義”，目的是提高勞動效率以提升資本盈利能力和投資動力。為此，他不斷推出新的銷售稅並撤銷高面額鈔票，試圖阻止經濟貨幣化，並為銀行提供更多的信用控制。



文章表示，在早期階段，印度似乎實現了跨越式發展，實際國內生產總值（GDP）增長速度甚至超過中國，農村工人和農民的收入增加，同時得到大公司和印度資本的支持。但隨後出現了越來越多的問題。這個世界上增長最快的經濟體目前正面臨經濟放緩。經濟增長的官方數據在2018年第四季度已降至6.6%，是六個季度以來最緩慢的增長。



“影子銀行”傷及市場



文章指出，實際上，工業生產數據是最好的增長指標。目前印度市場的汽車和運動型多用途車的銷量已降至七年來最低。拖拉機和兩輪車的銷量下降。據印度《金融快報》報道，334家公司（不包括銀行和金融公司）的淨利潤每年減少18%。莫迪執政期間汽車工業的迅速擴張促使人們預測印度將很快超過日本和德國，成為世界第三大汽車市場。但上個月乘用車銷量較上年同期下降17.7%。



文章稱，汽車行業已經成為債務市場收縮最大的受害者之一，債務市場收縮於去年9月從印度的“影子銀行”市場開始，當時基建和金融集團IL＆FS破產，掏空了投資基金。



3月，全球增長最快的印度航空市場的乘客增長率降至近六年來最低水平。銀行信貸需求停滯不前。

