理查德·哈斯：中東現行外交模式行不通

中評社北京5月30日電／日本《讀賣新聞》5月26日發表美國外交學會會長理查德·哈斯的文章稱，中東局勢持續混亂，現行外交模式已經行不通，應該轉變對中東問題的思維“範式”。



文章介紹，美國著名科學哲學家托馬斯·庫恩的著作《科學革命的結構》於1962年出版，在當時引起了巨大反響。



庫恩認為，科學的突破口不是通過傳統思維模式“範式”的細小變化逐漸積累而產生的，而是因為某種從根本上替代舊範式的革新性規範突然出現而打開的。



文章指出，庫恩的觀點不僅適用於自然科學，也適用於社會科學。半個多世紀以來，以色列在與近鄰各國之間的框架中一直保持優勢。



中東問題的相關言論和文章幾乎都是基於1967年6月第三次中東戰爭。自那以來，以色列歸還領土的交換條件是，將以色列的國家安全與和平作為前提寫入聯合國242號決議等，這成為其“常規”外交模式。



文章指出，情況在不斷變化，現在的巴沙爾·阿薩德政府與以色列的內塔尼亞胡政府之間別說達成協議了，就連進行談判都無法想象。



同樣，以色列與巴勒斯坦取得外交進展也是很難想象的。



文章稱，中東和平外交談判曾多次接近這一結果：根據雙方可以接受的條件，在以色列旁邊建立巴勒斯坦國家。但是，由於領土面積一直以來達不到所要求的面積，巴勒斯坦領導人在最後一刻對接受這一條件產生了猶豫。這是因為巴勒斯坦強硬派相信“時間和國際輿論都向著巴勒斯坦，不應該讓步”。



文章認為，這是歷史性的錯誤。以色列曾經提出的條件現在已不複存在。

