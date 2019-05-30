北京世園會給世界帶來了什麼

中評社北京5月30日電／北京世園會開園已整整一個月，但熱度卻絲毫不減，天南地北、五湖四海的遊客紛至沓來，流連忘返，共享這一時隔20載再次來到中國的國際最高級別園藝盛會。北京世園會究竟有著怎樣的魅力？它給世界帶來了什麼？



北京世園會承載著中國人對“美麗中國”的向往。時光回到2012年，當年5月北京決定申辦2019年A1類世界園藝博覽會，9月北京成功獲得2019年世園會舉辦權。兩個月後，中共十八大首次提出“美麗中國”理念。由此可見，北京世園會的籌備期，也正是“美麗中國”理念不斷深入人心的時期。



北京世園會講述著中國人美麗的生活。中國正在變得越來越美，北京世園會正是一個縮影。數據顯示，2000年至2017年，全球新增綠色面積中，約有四分之一來自中國，貢獻比例居世界首位。美麗的生活，更體現在人們身邊的細節上。車行於北京環路上，道路兩側月季花爭奇鬥艶、吐露芬芳。如果說城市道路和建築是筋骨，那麼花園和綠地就是流淌的血液，沒有人不向往“有血有肉”的生活。



北京世園會是中國向世界發出的綠色號召。在開幕式上的講話中，習近平主席說，只有並肩同行，才能讓綠色發展理念深入人心、全球生態文明之路行穩致遠。建設美麗家園是人類的共同夢想，保護生態需要各國攜起手來共同努力。作為目前能探測到的唯一適宜人類生存的宇宙空間，地球不能“流浪”，它需要各國悉心呵護。



北京世園會是中外合作的重要載體。不少參展國表示，希望能同中國和其他國家一道，尋求更多的合作可能，在生態保護路上走得更遠。北京世園會凝聚起了這股團結的力量。人類文明發展離不開團結與協作，合作並不意味著單一化，多樣的文明讓人類在前行路上走得更遠。



北京世園會是生態文明交流互鑒的平台。生態文明是人類文明的重要組成部分，不同國家孕育了豐富多彩的生態文明。北京世園會為世界各國文明尤其生態文明提供了一個交流、了解、合作的平台。每一種文明都是美的結晶，都彰顯著創造之美。一切美好的事物都是相通的。我們既要讓本國文明充滿勃勃生機，又要為他國文明發展創造條件。



北京世園會，是中國的綠色盛會，也是世界的綠色盛會。文明因交流而多彩，文明因互鑒而豐富。把自己的花園經營得美麗動人，也去別人家的花園取取經，如此一來，世界這座百花園才能枝繁葉茂，春暖花開。



（來源：人民日報海外版）