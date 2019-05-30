國防部：中俄海上聯演實戰化水平又上新台階

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，中俄海上聯演的實戰化、信息化、規範化水平又邁上了一個新台階，兩國海軍聯合防衛行動組織指揮水平和共同應對海上安全威脅能力得到了進一步增強。



以下為問答實錄：



記者：中國國家主席習近平近日將對俄羅斯進行國事訪問。近幾年中俄兩軍交流合作成果豐碩。我們特別注意到，兩國海軍本月初在青島還舉行了海上聯合實兵演習。請發言人評價中俄兩軍關係，並介紹海上聯演的亮點。



吳謙：2019年，在習近平主席和普京總統的戰略引領下，中俄兩軍以兩國建交70周年為契機，持續推進各領域交流機制，在高層交往、實戰化訓練、軍事比賽等領域深入合作，在國際多邊場合開展良好互動和配合，不斷為兩國全面戰略協作夥伴關係充實新的時代內涵，持續為維護世界和平和地區穩定提供正能量。



關於你談到的中俄海上聯演，雙方在演習中首次實現水下互救潛艇艇員，首次實現艦機聯合反潛，首次實現實射導彈武器，標誌著中俄海上聯演的實戰化、信息化、規範化水平又邁上了一個新台階，兩國海軍聯合防衛行動組織指揮水平和共同應對海上安全威脅能力得到了進一步增強。



我們和海軍共同製作了一部短視頻，叫做《和平力量》。