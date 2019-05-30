國防部：今年將抓好四件事做好強軍工作

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。吳謙表示，全軍院校將深入學習貫徹習近平強軍思想，深入學習貫徹新時代軍事戰略方針，深刻把握部隊戰建使命和基本規律、部隊人才需求和成長規律、院校辦學定位和育才規律，堅持面向戰場、面向部隊、面向未來，以構建三位一體新型軍事人才培育體系建設為抓手，以全面推動內涵發展為重點，深化院校教育改革，為加快培塑與新時代使命任務相適應的高素質人才方陣，為實現強軍目標、全面建成世界一流軍隊提供重要支撐。



以下為問答實錄：



記者：5月21日，習近平主席視察陸軍步兵學院時提出，要立起為戰育人鮮明導向，一切辦學活動都要聚焦能打仗、打勝仗。請問全軍院校在貫徹落實方面有哪些思路舉措？



吳謙：習主席在陸軍步兵學院發表的重要講話，為建設打仗院校、培育打仗人才，進一步指明了方向、提供了遵循。全軍院校將深入學習貫徹習近平強軍思想，深入學習貫徹新時代軍事戰略方針，深刻把握部隊戰建使命和基本規律、部隊人才需求和成長規律、院校辦學定位和育才規律，堅持面向戰場、面向部隊、面向未來，以構建三位一體新型軍事人才培育體系建設為抓手，以全面推動內涵發展為重點，深化院校教育改革，為加快培塑與新時代使命任務相適應的高素質人才方陣，為實現強軍目標、全面建成世界一流軍隊提供重要支撐。



今年將突出抓好4件大事：一是舉辦一次集訓，就是全軍院校長集訓，進一步強化聚焦備戰打仗辦校治學的思想觀念，立起軍隊院校姓軍為戰、以戰領教的核心價值，激發全軍院校長為強軍育人做貢獻的磅礴力量。二是展開一項建設，就是重點院校和重點學科專業建設、著力建強體現軍隊建設發展方向、支撐核心軍事能力提升、具有鮮明特色優勢的重點院校和重點學科專業，大幅提高院校整體辦學水平和人才培養質量效益。三是搞好一個試點，就是院校教學評價改革試點，引導院校在辦學理念上面向戰場和服務部隊、教學內容上聚焦備戰打仗、教學方法上突出實戰運用、師資隊伍上注重知戰善教，激發各級辦學育人的積極性主動性創造性。四是打造一支隊伍，就是打造一支曉於實戰的名師隊伍，舉辦全軍新任教研室主任和作戰指揮、新型作戰等教學骨幹集訓，按照實戰牽引、全員參與、以練促教、鼓勵創新的原則，區分層次、由下至上展開群眾性教學大比武。