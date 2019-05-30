國防部：“以台制華”完全是痴心妄想

吳謙（中評社 張爽攝） 中評社北京5月30日電（記者 張爽）5月30日下午，國防部舉行例行記者會，國防部新聞局局長、國防部新聞發言人吳謙大校答記者問。吳謙指出，台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。



以下為問答實錄：



記者：我們注意到，美國方面最近在涉台問題上動作頻頻，眾議院通過法案重申美國對台灣的承諾；美艦頻繁過航台灣海峽；美台“國安”高層首度會晤；雙方高調舉行活動慶祝所謂“與台灣關係法”成法40周年等。請問發言人對此有何評論？



吳謙：台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，事關中國核心利益和中國人民民族感情，不容任何外來干涉。美方最近頻繁打“台灣牌”，妄圖“以台制華”，這完全是痴心妄想。一個中國原則是國際社會的普遍共識，也是中美建交和發展關係的重要政治基礎。美方一系列舉動是在“玩火”，嚴重危害中美兩國兩軍關係發展，嚴重危害台海地區和平穩定。



我們還注意到民進黨當局的一系列分裂言行。必須指出，“台獨”是台海和平穩定的最大現實威脅，是台灣同胞根本利益的最大禍害。我們堅持“和平統一、一國兩制”方針，推動兩岸關係和平發展，推進祖國和平統一進程，但堅決反對一切分裂國家的圖謀和行徑，任何以武謀“獨”的企圖注定沒有出路。搞“台獨”，把寶押在外國勢力身上是靠不住的，挾洋自重必將自食惡果。



中國人民解放軍有堅定的意志、充分的信心、足夠的能力挫敗一切分裂活動，維護國家主權和領土完整。