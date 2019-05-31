呂學樟：RCEP火燒眉毛　蔡政府還在做夢

呂學樟。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月31日電（記者 黃文杰）中國國民黨前“立委”、現任新竹市黨部主委呂學樟接受中評社訪問表示，蔡政府對於中美貿易戰衝擊，根本沒有任何對策，只會吹噓多少台商回流，投資金額多高，卻完全忽視RCEP（區域全面經濟夥伴協定）最快於11月領導人峰會上達成協議，一旦簽署生效，台灣將徹底被邊緣化，工廠可能倒閉。“已經火燒眉毛”，這需要跟中國大陸談判，民進黨根本沒輒，只有國民黨推出人選，才有辦法做到，這才是真正替台灣拼經濟。



東協10國與大陸等6個域外國家“東協10＋6”自貿談判，也就是RCEP，最近有重大進展，第8次部長會議，將於8月在北京舉行，一旦RCEP成員國在年內完成簽署，台灣將在亞太區域被徹底邊緣化。



“這絕對不是危言聳聽”，呂學樟告訴中評社，為何他這麼心急，因為民進黨蔡政府整天只會抱著美國，完全忽略忽略更大危機在後面，如同海嘯即將侵襲台灣。



呂學樟說，RCEP成員是台灣主要出口市場及投資地區，2017年RCEP 16國，占台灣貿易總額57．6％，達億3422美元，台灣對RCEP成員之累計投資額，占台灣對外投資額高達將近六成，投資額比例這麼高，有2258億美元，就知道RCEP對台灣有多重要。



他說，中國大陸是RCEP最重要成員，也是世界第二大經濟體，八月在北京開部長會議，年底協議簽訂生效，現在距離八月，剩不到兩個月，蔡政府有無對策？答案就是沒有。



呂學樟認為，台灣應該善用跟中國大陸同文同種，以及過去簽署ACFA（簽署海峽兩岸經濟合作架構協議）與兩岸22項協議等優勢，透過中國大陸積極推動加入國際經貿組織，替台灣中小企業找出路，畢竟當別人都是“低關稅”或是“零關稅”，台灣靠代工賺錢，業者毛利只有3％到5％，若沒有加入RCEP，關稅10％甚至17％，成本比別人高，根本無法經營，最後只有兩條路，就是“倒閉”或“外移”。



他表示，這就是蔡政府故意掩耳盜鈴，以為喊喊“新南向”口號，問題就迎刃而解，根本就不是，因為打蛇沒有打到七寸，新南向多半是施惠給東南亞國家，東南亞國家也沒有給台灣該有的合理且對等的優惠，民進黨說要參加CPTPP，問題是，日本第一階段就沒有台灣，第二輪直接拒絕台灣，請問民進黨怎麼處理？



呂學樟說，當日本首相安倍忙著接待美國總統特朗普，無非就是為日本拼經濟，民進黨蔡政府呢？整天只想倚靠美國，以為一帆風順，卻看到台灣在加入區域經濟組織，愈來愈像孤舟，就算是台美關係，有史以來最好，請問台美想要簽署FTA，蔡英文有本事辦到嗎？



他分析，無論RCEP要跟中國大陸談判、台美FTA要跟美國談判，甚至CPTPP的加入，看起來，採取“鎖國”政策的民進黨，根本沒有能力處理。

