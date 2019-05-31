新竹議員邱靖雅：美國打華為害竹科一團亂

邱靖雅。（中評社 黃文杰攝） 中評社新竹5月31日電（記者 黃文杰）美國抵制華為事件延燒，讓美中貿戰升級為“全球科技戰”。連任兩屆、“國會政黨聯盟”（簡稱“國會黨”）新竹縣議員邱靖雅接受中評社訪問表示，強烈感受到在新竹科學園區的竹科人，最近變得非常忙碌，她問到底忙什麼？答案是忙處理善後，可能轉單獲利也可能失去訂單，但是說起華為被下禁令，多半是憤慨。



邱靖雅，1972年次，新竹清華大學中國文學和語言學系學士、清華大學語言研究所碩士，當選過新竹縣竹北市第七屆市民代表，以無黨籍身分競選新竹縣議員，後來跟著徐欣瑩加入民國黨，2018年連任新竹縣議員，民國黨與“國會黨”今年1月25日合併，邱靖雅黨籍換成“國會黨”，可能代表“國會黨”參選下屆新竹縣“立委”。



由於選區及選民多半是竹科人，邱靖雅替中評社分析，中美貿易戰對竹科人的影響。



她第一句話是“生活變得一團亂”，很多竹科人罵到不行，特別是美國祭出華為禁令，一度看似有和緩跡象，但是普遍覺得不樂觀，擔心產業面會變成慘業面。



邱靖雅認為，如果說華為產品，如美方指控資安漏洞、後門程式才被制裁，事實是現在科技早就能檢測，很多討論根本是無稽之談，不應該用似是而非理論來限制，這讓竹科人不能理解也不能諒解。



她比較憂心的是，貿易戰一旦升級科技戰，最麻煩就是限制管制出口，當然政府覺得有資安危險，可以決定什麼可以出口、什麼必須管制，這是政府的權力，問題是，蔡政府不應該為了迎合美國作法，片面配合美國政策，限制或管制某項產品，這可能造成台灣廠商巨大損失，卻沒有適當的補償或因應對策。



邱靖雅表示，每次與竹科人聊天，都會詢問，希望政府幫忙什麼？結果多半竹科人共同心聲就是，“請政府忘記我們是誰”。



她解釋，因為蔡政府很多策略跟方向，跟業者往往不同，一旦插手關心哪裡，哪裡就倒楣，“請政府忘記我們，就是對產業最大幫助”，這句話聽來，還真的很可悲。



被問到中美貿易戰，不是很多台商回流？竹科有強烈感受嗎？



邱靖雅說，這件事確實引起地方熱烈討論，但是必須坦白說，還沒有真正看到，當然新竹縣長楊文科在議會質詢報告，“大家都要回來了”，只是縣府也沒有提供數據。



她告訴中評社，台商到底有沒有回流？不要數字的美化、帳面上的富貴，到頭來，實際卻是沒有。



邱靖雅說，從中美貿易戰開打，到近來美國限制華為事件，竹科真的變得非常忙碌，問竹科人你們在忙什麼？他們說在忙善後，這可能因為轉單效益，有新增訂單，但也可能突然訂單說抽走就抽走，現在不穩定性太高，企業根本不敢隨便亂動。



被問到，蔡政府最引以自豪就是台美關係，現在是台美有史以來最好，根本不用擔心台灣遭到報復？



邱靖雅真心期盼蔡政府要拿出可行的對策，不能跟一般民眾想法差距太遠，也不用妄想靠美國就沒事，民進黨說台美關係是有史以來最好，那就請美國發薪水給我們吧。