多瑙河翻船7死21失蹤　匈牙利啟動刑事調查

中評社香港5月30日電／匈牙利警方今天(30日)表示，一艘載著韓國觀光團的遊船29日晚間在首都布達佩斯(Budapest)的多瑙河(Danube)翻覆後，目前確認7人遇害，另有21人至今仍下落不明。警方表示，已對這起沈船事件啟動刑事調查。



RTI消息，匈牙利警方發言人帕爾(Adrian Pal)在記者會上說，這艘遊船在國會大廈附近的一座橫跨多瑙河橋樑底下，被一艘更大型的遊船撞上後，幾乎隨即沈沒。警方表示，事發當時正降著豪雨，水流相當湍急，當時的水溫僅有攝氏10度到15度，很寒冷。至於這艘遊船沈沒的時間約為布達佩斯時間29日晚間9時15分(台灣時間30日凌晨3時15分)。



帕勒說，警方已對這起沈船事件啟動刑事調查。



匈牙利警方表示，可能要花上許多天的時間，才能將這艘已沈沒在河床上的遊船打撈上岸，並且無法證實或排除是否還有許多遊客遺體，仍被困在船艙裡面。



根據稍早前的報道，這艘沈沒遊船的船東發言人突斯(Mihaly Toth)告訴國營電視台，這艘沉船名為“美人魚”號(Mermaid)。



匈牙利當局在翻船事件發生後，隨即派出大規模搜救團隊展開救援，並沿著事發地點的下游數公里河流進行搜尋。



警方表示，這艘遊船搭載33名韓國觀光客，另有2名船員。韓國外交部則指出，船上的33名韓國遊客中，有3人是旅行社領隊和工作人員。包團的韓國旅行社說，遊客中最年輕的是1名6歲女童。



另外，韓國外交部長康京和(Kang Kyung Wha)將率領一支政府工作小組，在今天晚間前往布達佩斯，協助處理韓國公民在匈牙利遭遇船難的善後問題。