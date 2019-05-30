外交部：為打壓華為　美國絞盡腦汁編造話題

中評社北京5月30日電／2019年5月30日外交部發言人陸慷主持例行記者會：



問：據報道，美國國務卿蓬佩奧昨日稱，美國企業與政府的合作遵循美法律，但中國的情況完全不同。華為是中國政府的工具，二者聯繫緊密。另外我們也注意到，美國務院發言人昨日對記者稱，美出台“國防授權法案”禁止美行政機構使用華為設備，是基於一定證據的。中方對此有何評論？



答：我們注意到了美方表態，美方終於提到了“證據”。一段時間以來，美方為打壓華為，絞盡腦汁編造各種話題，試圖要引導美國和國際社會的公眾相信華為有安全問題。美方此前拿意識形態問題說事兒，現在又拿華為與中國政府的關係說事兒，估計美方還會繼續編造一些其他話題。但是繞來繞去，美方一直都回避了一個大家都真正關心的問題，就是美國到底拿得出拿不出證據。



與此形成鮮明對比的是“棱鏡門”事件，美國政府究竟在其中發揮了什麼作用、美國政府是否因為有意識形態的差異而在實施網絡侵害時有所取舍，事實都擺在那兒，十分清楚。國際社會都不需要找什麼依據，來給這種行徑定性。



問：據報道，美國警告香港方面，與載有伊朗石油的船只交易將受到美方懲罰。中方對此有何評論？



答：我們多次回答過類似問題。中方一貫反對任何國家、在這兒主要是美國，依據自己的國內法實施所謂“長臂管轄”和單邊制裁。中國同伊朗保持著正常的合作關係和經貿往來，合理、合法，應當得到尊重，不應當受到干擾。



問：我們看到，中國歐盟商會近日發布了《商業信心調查2019》報告，報告顯示歐洲在華企業對中國市場仍有信心，同時很多企業也表示，希望中方擴大開放的舉措能化為切實機遇。這似乎與美方關於很多外國企業正考慮離開中國的說法不同。中方對此有何評論？



答：我們也看到了你所說的報告，注意到報告中提到，62%的受訪企業將中國視作當前和未來排名前三的投資目的地，56%的受訪企業考慮今年擴大在華業務。這再次證明，即便是在美國對中國產品加征關稅的情況下，外商來華投資興業的熱情依然不減。我們之前就介紹過，中國工信部、貿促會負責人也介紹過有關情況，列舉了詳細的數據和事例，其中還包括了特斯拉等一些美國大企業一年來加大對華投資的情況，你都可以查閱。



企業選擇在哪個國家投資營商，選擇誰作為合作夥伴，總是要根據自身利益和市場原則作出決定，不是任何其他國家、什麼人一兩句話就能左右的。我願再次強調，中國對外開放的大門一直是打開的，會越開越大。我們始終歡迎外國企業來華投資興業，開展互利合作。同時，我們也致力於為外國投資者提供更加公平、透明、穩定、可預期的投資市場環境。



問：據報道，美國國防情報局局長羅伯特·阿什利昨天稱，2018年中國彈道導彈試射次數超過其他國家總和，未來10年中國的核武庫將翻倍。中方對此有何評論？



答：不知道為什麼，近期美方在考慮戰略平衡問題，以及全球都關心的美國核力量削減問題時，總是把中國捎上。我們在這兒說過，美方這麼想拉上中國，究竟是想把中國談到和美國一樣的核力量水平，還是把美國談到和中國一樣的核力量水平？



國際社會絕大多數成員在聯大和裁談會多次重申，美國和俄羅斯作為擁有世界上最大核武庫的國家，在削減戰略力量問題上負有特殊、首要、不可推卸的責任和義務。在此背景下，我們認為美方應該首先履行自己的核裁軍義務，而不要總是扯上一些其他不相幹的情況。



問：今天上午，張漢輝副部長在外交部舉行的中外媒體吹風會上指責美國是“經濟恐怖主義”。請問中方具體指什麼？



答：張漢輝副部長講得很對啊，沒有什麼不好理解的。



美方現在在國際上、包括在同其他國家經貿關係上採取的單邊主義和霸凌主義行徑充分表明，是美國破壞了現行國際規則和以世界貿易組織規則為基礎的、國際公認的多邊貿易體系。這確實對其他國家、對美國自身都帶來了嚴重損害。



問：據報道，馬來西亞總理馬哈蒂爾在出席第25屆“亞洲的未來”國際交流會議期間表示，馬方將盡可能多地使用華為技術。美西方必須接受亞洲國家現在也能生產有競爭力的產品，不應威脅商業對手。中方對此有何評論？



答：馬哈蒂爾總理這個表態，說的是一句大實話，也是一句公道話。包括中國、馬來西亞在內的廣大發展中國家當然都有自身發展能力提高、科技水平進步的權利。在經濟全球化的今天，通過互利合作實現共同發展、共同進步，實際上是拓展了各國的發展空間、做大了共同利益蛋糕，符合所有國家的利益。希望個別國家能夠認真聽一聽馬哈蒂爾總理的上述忠告，對發展中國家發展進步擺正心態，更多看到機遇。



問：請問習近平主席是在莫斯科還是在聖彼得堡與普京總統舉行會談？



答：今天上午外交部舉行的中外媒體吹風會對此作了比較詳細的介紹。習近平主席首先是到莫斯科對俄羅斯進行國事訪問，同普京總統的大、小範圍會談和重要的國事活動當然是在莫斯科舉行。之後，習近平主席將赴聖彼得堡出席第23屆聖彼得堡國際經濟論壇。因為普京總統也會出席論壇，兩國元首在此期間還會有一些互動。



問：習主席訪問俄羅斯和參加聖彼得堡國際經濟論壇期間，是否將會見其他國家領導人或官員？



答：習主席此次在莫斯科對俄羅斯進行的國事訪問是中俄雙邊活動，我不知道你問這個問題是不是因為你知道，屆時在莫斯科還有其他來賓？目前我沒有聽說這樣的情況。



聖彼得堡國際經濟論壇是俄羅斯主辦的最重要的多邊論壇。多年來，很多國家都對此非常重視，很多重要領導人也將出席。目前我還不掌握在此期間其他雙邊會晤的具體情況。有消息我們會及時發布。



問：今天上午中美兩位主播的辯論，你看了嗎？對此有何評價？



答：我跟大家一樣很關心，也關注了。這應該不是一場辯論，就是兩位主持人的一個對話吧。



我前兩天說過，真理越辯越明。在當前中美關係形勢下，我們樂見中美兩國各界人士進行開誠布公的、誠實的、理性的思考和對話。