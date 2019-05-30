高師大攜手台灣無毒世界協會 策辦反毒營

吳校長及吳理事長和與會貴賓及牡丹國中合唱團合影 中評社高雄5月30日電（作者 鄂見智）為防堵毒品戕害兒少身心，培養健康的下一代，高雄師範大學攜手社團法人台灣無毒世界協會，於5月30-31日辦理“許孩子一個夢想”---偏鄉圓夢反毒學習營。今（30）日上午10點30分，假高師大活動中心2樓演講廳舉辦開幕式，由校長吳連賞及理事長吳玉珍共同主持，邀請到屏東縣牡丹國中、高雄市甲仙國小等偏鄉學童參與，期透過寓教於樂的方式，讓反毒教育向下扎根。



高師大校長吳連賞致詞表示，毒品走私手法日新月異，販毒集團將毒品“全新包裝”流入校園，新興毒品引誘學子吸毒層出不窮。據報載，曾出現僅國小四年級就吸毒的案例，引發社會及家長憂心。高師大近年來，在本人及師生的全力支持與鼓勵下，成立“雄師反毒特攻隊”，由何沛珊教官帶領志工同學，走入高雄、屏東、台南及台東等偏鄉地區，實施生動活潑的創意反毒宣教活動，受到當地地方政府及學校與社區民眾的高度讚賞與肯定。由於台灣無毒世界協會偏鄉反毒理念與高師大相同，期許透過彼此的結合，為健康的下一代，一起攜手努力，相信本活動能夠圓滿完成，讓這兩所偏鄉學校的孩子們滿載而歸。



社團法人台灣無毒世界協會理事長吳玉珍醫師指出，非常感謝高雄師範大學及財團法人王月蘭慈善基金會的贊助與協助。台灣無毒世界協會在各地宣導反毒品教育中發現，許多偏鄉學子因為資源與觀念不足，容易受人引誘，進而染上毒癮影響終生。為了彌足偏鄉教育資源的缺乏，協助建構孩童從小拒絕毒品的決心，無毒世界協會特別與高雄師範大學結合，辦理“許孩子一個夢想”---偏鄉圓夢反毒學習營。由高師大志工同學帶領牡丹鄉與甲仙區的孩童，一起體驗活潑、生動、創新的反毒學習活動，培養高尚品德，同時讓孩子們踏進高師大的教育殿堂，從學習中成長及立定遠大志向，勇敢追求未來的夢想。



高師大志工團指導老師林淑宜受訪提到，偏鄉反毒教育志工服務隊由15位同學所組成的，針對本次活動除編排生動、活潑、創意課程外，並融入多元的反毒教育題材，讓學童們從認識毒品包裝、辨識毒品技巧到機智問答以及透過心智圖表，強化孩童多元的思考能力，幫助學童們能夠勇敢向毒品說“不”。



