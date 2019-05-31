詹為元析61挺韓造勢　若失利韓會棄選？

詹為元。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）針對挺韓團體6月1日在府前舉辦的“決戰2020，贏回台灣”造勢大會（61挺韓大會師），爭取中國國民黨台北市第1選區“立委”提名的詹為元接受中評社訪問表示，61造勢是體檢韓粉是否只存在網路，也是中國國民黨高雄市長韓國瑜2020的生死戰。他研判，若到場韓粉超過5萬人，就會帶動國民黨基層對韓的支持；若氣勢不如預期，韓粉恐會歸咎國民黨卡韓，導致不爽不投票。



詹為元進一步分析，61挺韓大會師的路權是申請府前凱道到景福門前，按照過往經驗，那塊地方塞滿人有3、4萬人，但這樣的人數不足以支持韓選2020氣勢。若屆時韓粉能漫過景福門到張榮發基金會，甚至外溢出去的話，至少會有5萬人以上，對韓還說就比較有機會。而外界希望有10萬人，因為10萬人的人潮會漫到台大醫院，這就比較難去估計範圍。他認為，當天參與人數將會決定韓能不能爭取2020大位。



1983年生的詹為元為台灣政治大學東亞研究所碩士，正在攻讀政大東亞所博士。曾在丁守中任“立委”時的辦公室助理、“立委”蔣萬安辦公室助理，在丁守中角逐2018年台北市長選舉時，詹為元擔任發言人。



頂著俐落短髮的詹為元長期在丁守中陣營服務，即便在丁競選台北市長失利、辦公室解散後，還是協助丁後續驗票、提起選舉無效訴訟等記者會資訊發佈，並獲丁守中推薦角逐2020台北市“立委”黨內初選。



政治幕僚出身的詹為元接受中評社訪問時分析，韓國瑜最近的民調雖還是很強勁，但卻從4成以上支持度的趨勢，跌到4成以下，61挺韓大會師可說是韓的生死戰。



詹為元分析，韓國瑜從5點聲明、時代力量高雄市議員黃捷翻白眼事件後，負面的網路聲量達到高峰，韓的聲勢看起來確實處在較低迷的位置。61挺韓大會師等於是體檢現在的韓粉有多少人，畢竟韓的民調看起來不錯、網路聲量也還維持一定高度，在稍微負面的事件後，會讓人懷疑韓粉是不是只存在網路上，而這場從高雄市長選舉後闊別半年的韓粉大動員，當天參與人數將會決定韓能不能爭取2020大位。



詹為元研判，61挺韓大會師等於是韓國瑜的起手式，若辦得好會是成功的一半，因為韓之後還要在台中、高雄舉辦大會師，屆時將帶動整個國民黨基層對韓的支持，而韓在民調、媒體的話語權上，也會因61人潮而掌握未來關鍵。若起手式沒有想像中的好，韓應會找機會下台階，明確表態不參與2020。



被問到61挺韓大會師成功、失敗對黨內未來的影響？詹為元說，61若成功舉辦，郭粉有機會游離支持韓國瑜，因為郭粉的特性是注重經濟層面、內斂、隱性，目前多是中產階級、企業家，因此郭粉會思考如何在2020不被民進黨漁翁得利。他相信郭粉比較有機會支持國民黨提名的人，不太會因為是韓出線而賭爛不投票。



詹為元話鋒一轉擔憂道，現在可以說是國民黨面對2020的最大危機，韓粉特性可說是郭粉的反面，若韓國瑜61造勢大會失利，韓粉恐歸咎於國民黨一直以來有疑似卡韓的行為，包括郭台銘的參選是不是黨中央屬意卡韓的人選等。韓粉恐會認為國民黨還是落入宮廷式的鬥爭，情緒會變成類似當年的的柱粉（挺洪秀柱粉絲）般，集體賭爛不投國民黨，他認為韓粉不一定會轉而支持國民黨最後提名的人選。



至於平日在基層拜票走動時，韓粉與郭粉的比例如何？詹為元指出，韓粉比較顯性，也勇於發表支持韓國瑜的意見、拉攏支持韓，所以在他接觸基層拜票的過程中，遇到韓粉與支持其他人的比數約9：1，但並不代表郭粉就不多。