中評關注：今年香會外交碰撞將“激烈”

國際戰略研究所首席行政官奇普曼 中評社新加坡5月31日電（記者 郭至君）國際戰略研究所（IISS）2019年香格里拉對話於本週末在新加坡舉辦，作為亞洲地區一年一度最重要且規格最高的安全防務峰會，本屆香格里拉對話會看點多多，新加坡總理李顯龍將在亞洲首要國防峰會上發表主題演講，重點介紹穩定的美中關係對該地區的重要性，以及小國在支持多邊世界秩序方面可發揮的作用。代理美國國防部長帕特里克·M·沙納漢和中國國防部長魏鳳和將發言，他們還計劃在峰會期間舉行會議。



用IISS官方的形容來說，本周末，來自四大洲的國防部長們將在新加坡進行“激烈的外交交流”（intense diplomatic exchanges）。



這個週末，來自亞洲，澳大利亞，北美和歐洲的38個國家的國防部長，軍事首腦和高級軍官將在大國緊張局勢升級的時候走到一起。除了重要的公開演講和討論外，各國防務長官們還將與其他國家的代表團進行重要的討論。澳大利亞新任國防部長Linda Reynolds和英國新任國防部長Penny Mordaunt都是第一次彼此見面並在亞太地區討論本區域安全與穩定的問題。



IISS總幹事John Chipman博士評論道：“IISS香格里拉對話讓多個國家的國防部長們有機會坐下來談論戰略和意圖。本次峰會計劃的‘數百次激烈的外交交流’將產生遠遠超出本次會議的戰略影響。”



年度香格里拉對話會是印太地區規模最大的安全論壇，每年都能吸引本地區及世界各地政府高級官員和資深防務專家們的出席。