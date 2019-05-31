中評關注：61挺韓大會師的考驗與隱憂

韓國瑜。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北5月31日電（記者 鄭羿菲）挺韓團體發起6月1日在台北府前凱道舉辦的“決戰2020，贏回台灣”誓師大會（61挺韓大會師），可說是韓國瑜角逐2020黨內初選的起手式，也暗藏不少考驗與隱憂。外界聚焦參與人數多寡，屆時媒體記者勢必會用顯微鏡來檢視中國國民黨高雄市長韓國瑜的高人氣究竟是空氣票，還是有具體影響力的真韓粉。



61挺韓大會師的第一道考驗，就是面對2020大選還有半年以上時間，台灣社會氛圍基本上並非選舉期間那麼熱情、慷慨激昂，民眾還是較重視生活日常。況且韓國瑜目前也非國民黨唯一的提名人選，在藍營支持者分裂挺韓、挺郭的情況下，民眾會不會在週末犧牲自己的假期，走上凱道挺韓，成為一個問號。



第二道考驗是2018九合一大選造勢時，韓國瑜的“貨出得去、人進得來、高雄發大財”口號響叮噹，一度成為膾炙人口的口頭禪，但此時韓還未有新的口號能鼓動人心，且過往造勢時跟著韓國瑜炒熱現場氣氛的“攤販們”，此次因活動辦在府前無法擺攤，恐也讓有興趣自主前去“看熱鬧”、逛韓國瑜市集的民眾熱情打折。



第三道考驗為61活動與去年高雄三山造勢民眾自主前往不同，高雄已出現旅行社承包每人800元的“北高一日遊”行程，不僅包遊覽車、保險，還包午晚餐便當，媒體記者們勢必緊盯凱道、中正紀念堂周遭的遊覽車車潮，屆時若拍到傳統組織動員的遊覽車、便當、趕車提早離去等畫面，韓國瑜的真實人氣勢必受到考驗。



最後一個隱憂就是61挺韓大會師的活動，已被證實是國民黨前花蓮縣長傅崐萁牽線，請“國會政黨聯盟”黨主席妙天禪師協辦，而傅崑萁日前因炒作合機炒股案獲利1億元新台幣定讞而入監服刑，形象上不是年輕族群所喜愛的政治人物。無論61挺韓大會師舉辦的結果如何，韓國瑜恐被貼上標籤，形象上會受影響。