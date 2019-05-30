中國約80%的村莊已開展清潔行動

中評社北京5月30日電／中國農業農村部副部長余欣榮30日說，今年以來全國80%左右的村莊已開展清潔行動。



新華社報道，他是30日在福建寧德市舉行的全國農村人居環境整治暨廁所革命現場會上作出上述表示的。



余欣榮介紹說，2018年以來，中央農辦、農業農村部通過強化政策保障，聯合其他相關部委開展村莊清潔行動，重點實施“三清一改”，清理垃圾、清理塘溝、清理農業生產廢棄物，改變影響農村人居環境的不良習慣，取得良好開局。



今年以來，全國80%左右的村莊已開始清潔行動，累計清理各類農村生活垃圾3000多萬噸、清理村溝村塘淤泥1300多萬噸，清理村內殘垣斷壁近300萬處，農村人居環境整治工作由點到面逐步推開。



余欣榮表示，下一步，中央農辦、農業農村部將突出推進農村廁所革命，重點在東部地區、中部城市近郊區等有基礎、條件好的地方，選擇約4萬個村，實施農村廁所革命整村推進獎補政策，支持開展糞污收集、儲存、運輸、資源化利用以及後續管護能力提升等方面的設施設備建設。還將強化技術攻關，重點研發適合乾旱、寒冷地區的技術產品，並普及廁所文化，開展技術指導和服務。同時，進一步動員廣大農民群眾，集中力量推進“三清一改”，扎實開展村莊清潔行動，落實污水處理等各項重點任務。



他說，要強化農村人居環境整治長效機制建設，鼓勵社會資本參與農村人居環境整治設施建設和運行維護，努力推動形成共建、共管、共享的長效機制，實現從“建起來”“用起來”到“管起來”的轉變。