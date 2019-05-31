林俊憲：初選為蔡量身訂制　賴只能拚空軍了

林俊憲認為，民進黨中執會改變初選辦法，是經過計算的量身訂制。（中評社 趙家麟攝） 中評社台南5月31日電（記者 趙家麟）民進黨2020初選辦法改變，看在賴清德陣營眼裡，到底差別在哪裡？賴的子弟兵、“立委”林俊憲30日接受中評社訪問表示，第一階段的時間延後，蔡確實變強了，第二階段的民調方式的改變，則是經過精密計算的量身訂制。



民進黨29日下午召開中執會討論2020初選辦法，以全體共識不經表決方式通過下列三點：第一、手機50%納入民調；第二、柯文哲、韓國瑜放入三人對比民調；第三、一場電視政見會。初選民調時間確定6月10日至14日。



林俊憲針對初選遊戲規則的改變，從兩階段分析：



第一階段，初選的期程延後超過兩個月。賴打不起消耗戰，而蔡英文確實變強了。



林俊憲指出，一開始，賴支持度領先蔡的幅度大，但後來也必須承認，蔡確實變強了。這證明初選競爭確實對黨內帶來了正面力量，亦即“鯰魚效應”非常明顯，賴的參選，讓蔡及其支持者都有危機感，加快選步調。



但他說，初選時間被延長，對挑戰者本就極度不利，因為賴打不起消耗戰；此時，蔡、賴兩人之間距離縮小也是必然，因為，兩邊的資源差太多，台灣目前還沒有在政黨初選階段挑戰現任“總統”的，挑戰者無論就掌握的資源、人力部署、競選團隊等方面，距離現任者都是非常遙遠的。



第二階段，改變民調方式，是經過科學計算的“量身訂制”，挑出對自己最好有，把不利的拿掉，改變是為符合最有利的狀況。



他指出，手機民調，如果不作弊，差別是有限的，但幾乎所有的研究都不能肯定用手機會比市話準；或手機要加入多少比例才可以提高準確度，這在學界迄今也沒有定論、都是爭議當中。但“手機民調最大弊病是無法防弊，如有心作弊，很容易破害公平性。”



林俊憲說，也不是不可以加入手機，但要補不足，50%實在太高，不相信有一半的人只有手機、沒有市話；而且，這是民進黨首次將手機納入公職提名初選，應該謹慎，50%也太高了，硬是提這麼高，一定是經過計算的。



至於民調加入柯文哲，林俊憲表示，為何指定是韓國瑜、柯文哲，不能是郭台銘？民進黨的遊戲規則應該是和主要政黨比，但現在被破壞了，一定要加入無黨。柯文哲，一來沒有宣布要選，二要參選也必須透過連署，理論上，柯還沒有參選資格。



為何指定加入韓、柯？林俊憲說，在黨內挺英的提案裡，明明白白寫了要加韓、柯，應該是早在多次民調上已看出“排擠”的數字變化，這絕對也是經過計算的。



林俊憲告訴中評社，初選遊戲規則改變了，不該發生的事還是發生了，好友們都覺得，參選人必須面對情勢的巨人改變，要完成初選？還是有其他的打算？趕快做出抉擇，決定了就要堅持。“等賴做出決定，我們會支持他，不管會不會繼續走下去。”



他說，中執會後，賴在臉書與媒體受訪上已有做出正面回應，亦即請大家不要再批判民進黨，目前看來，賴說，再無奈、再遺憾，也只能按這樣的遊戲規則繼續走完。現在只剩下最後關鍵的十幾天，賴要調整好步調、加速衝刺，現在打陸軍已經來不及，可能要在空軍、網路上多加強。