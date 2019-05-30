義聯210億投資案喊卡　韓國瑜：歡迎溝通

韓國瑜30日晚間在大社接受媒體採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄5月30日電（記者 蔣繼平）義聯集團高雄“湖內工商綜合區”開發案受阻，集團創辦人林義守30日下午表示已對政府失去信心，新台幣210億元投資案將暫緩進行，部分則進一步考慮。中國國民黨高雄市長韓國瑜回應，市府是秉公處理並且根據“內政部”決議，義聯集團被判定開發延期且到期，可再重新提出申請。韓國瑜也向林義守喊話，若對市府有一點點的誤解，歡迎面對面的來溝通。



俗稱“新瑞都案”的高雄湖內區工商綜合區，義聯集團打算投資上百億，在這塊2.4萬坪的基地，開發廠辦、物流、旅館、百貨，“經濟部”也通過書面審查，同意變更開發人申請，並預定3月20日召開審查會，沒想到就在“內政部”都委會審查前一天，也就是3月19日決議將全區變成農地。義聯集團總裁林義守4月11日曾召開記者會，親上火線質疑變更案有內幕，連市長韓國瑜也不清楚來龍去脈。



韓國瑜30日晚間受訪時表示，市政府處理湖內開發區的開發案是秉公處理，是根據“內政部”所形成的決議，如果義聯集團有興趣要開發湖內地區，可重新申請，因為義聯集團被判定開發有點延期，且時間到了，義聯集團可以重新提出申請。



韓國瑜說，市政府對所有要到高雄招商引資及投資的，真的是十二萬分的歡迎，如果義聯集團對市政府有一點點的誤解，歡迎面對面的來溝通。



林義守1月初曾拜會韓國瑜，並表示未來3到4年，義聯集團總共要投資高雄逾新台幣700億元，包括位於高雄市大順路的義享天地投資案、湖內工商綜合區投資案、水上樂園投資案、空中高塔纜車投資案、文昌創推中心投資案等。



關於湖內工商綜合區投資案，義聯集團在2018年8月購得湖內工商綜合區土地與開發權，“經濟部”商業司原本預定2019年3月20日要舉行變更開發人審查會，而“內政部”都市計劃委員會依高雄市政府提案，在3月19日決議將土地恢復成農業區。

