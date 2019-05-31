“免稅求才”待商榷，且慢複制推廣

中評社北京5月31日電／“我們地方政府，深圳會代這類人才來補齊稅收……你100萬薪，本來要繳45萬的稅，現在只要繳15萬，你一下子多了30萬，家裡面的人很高興，所以你的日子也會更好過。”這兩天，深圳市副市長王立新的這段話在網上刷屏。網友驚呼：為了“搶人”，深圳真是拼了！



紅網發表評論員吳睿鶇文章稱，此次深圳吸引人才“放大招”，距離華為創始人任正非喊話“國際人才個稅高”，僅僅4天時間，深圳即出台的這項稅收優惠政策，被輿論稱作是“深圳速度”。



文章稱，實際上，深圳市出台以稅求才的公共政策，是規定動作，並非自選動作，國家層面已經授權。今年3月，財政部、稅務總局聯合印發《關於粵港澳大灣區個人所得稅優惠政策的通知》。其中明確：廣東省、深圳市按內地與香港個人所得稅稅負差額，對在大灣區工作的境外(含港澳台)高端人才和緊缺人才給予補貼，該補貼免征個人所得稅。



儘管對於深圳市政府“免稅求才”的做法，絕大多數網友持贊同意見，甚至有論者認為，“免稅求才”應當在全國複制開來，但筆者覺得，“免稅求才”這種制度安排，值得商榷。



一方面，不符合現行稅收法律。根據現行個人所得稅法，作為一級政府，不但沒有權力擅自提高起徵點，也沒隨意退稅的權利。而按照深圳市吸引人才的制度設計，由市財政直接返還個稅，這與現行稅法嚴重相悖。



與此同時，會破壞全國個稅制度生態。從現行個稅政策來講，國內各地徵收制度基本是一個步調。換句話講，不管是個稅起徵點，還是個稅免稅優惠，都是全國“一盤棋”。倘若一旦對高端人才免稅或退稅的口子一開，相信會有很多地方政府，會以更多的理由來借鑒效仿。可以想見的是，有關稅負不公的呼聲會更加響亮，給以後的個稅徵收製造更多的混亂和麻煩。



更為重要的是，會嚴重損害社會公平。個稅作為調節分配的手段，其最為重要的功能是調節收入差距，有效縮小貧富不均。現在的問題是，貧富差距越來越大，社會各群體間的馬太效應越來越明顯。在這種背景下，如果再給高收入階層以稅收政策之外的特殊照顧，這不僅不能體現稅負的公平性和公正性，更會戕害社會公平，影響社會和諧。



當然，我們並不反對地方政府吸引人才，但是，不能因急求人才，而恣意出台與國家既有制度不符的政策。經驗告訴我們，吸引人才，最重要的有三條：一是創業機制和用人環境；二是人才配置合理，三是高級人才的權利保障。正如專家對深圳免稅求才的中肯評價：即便“港人港稅”能夠在短期內解決吸引外籍人才的問題，但最終還是應當回到提供足夠的住房便利、銀行貸款、專業機構等問題上。這意味著，免稅並非吸引人才的最佳選項，而且也會傷害公共政策，影響社會公平正義。



