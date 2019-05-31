對城商行同業“依賴症”要綜合治理

中評社北京5月31日電／證券時報網發表評論員李鳳文文章稱，近日，城商行同業、投資類資產收入占比偏高，對同業過度依賴及其帶來的風險問題，引起了市場的高度關注。



相關年報數據顯示，2018年底，多家城商行的同業、投資資產占比超過60%。與此同時，一些銀行的貸款在資產中的占比卻不足40%。



誠然，由於同業業務具有資金成本低、資本消耗少等特點，因此廣受各家銀行的關注。尤其是一些股份制銀行、城商行、農商行等同業業務發展迅速，同業業務量、收入、利潤等在商業銀行各項業務的占比和貢獻明顯提高。如，萊商銀行披露的2018年年報數據顯示，該行營業收入約為32億元，其中投資收益就達19.7億元左右，占比達到61%以上。同期，該行利息淨收入只有11.2億元，淨利潤也只有4.71億元。貴陽銀行年報數據則顯示，2018年底，該行總資產為5033億元，貸款餘額只有1703億元，占比也僅34%左右，大部分資產為同業資產。



文章稱，由此可見，同業業務已經成為銀行調整資產負債結構、減少資本占用、增加經營收益的重要工具，對於活躍國內金融市場、豐富金融產品、提升金融運行效率具有一定的積極作用。



然而，不可忽視的是，同業業務的快速膨脹也帶來了一些新的問題和風險隱患。一是同業業務期限過度錯配增加了市場流動性風險。對盈利的追求勢必會讓銀行將主要用於頭寸調劑的短期同業資金用於中長期的資金運用，以此賺取更大的息差。一些銀行為做大同業業務，極易導致對同業資產與負債的過度依賴，加大了潛在的流動性風險，更易引發系統性風險。二是影響宏觀調控政策的貫徹落實。部分同業資金為獲取更高的利潤，通常會繞開政策限制和監管約束，而流向高風險領域和產能過剩行業，其後果是嚴重影響宏觀調控政策的有效落實，加大了經濟金融風險。三是推高了資金成本，不利於實體經濟融資難融資貴問題的有效解決。多層嵌套，每個環節都要“有利可圖”，自然會抬高資金成本，並轉嫁給民營、小微企業等實體經濟。此外，還有相當部分同業資金在金融機構之間進行系統內部循環，沒有真正進入實體經濟，降低了資金的效率。



文章稱，令人欣慰的是，今年在《中國銀保監會關於開展“鞏固治亂象成果 促進合規建設”工作的通知》中，將銀行同業業務作為一項重點內容進行治理。包括：同業資金經過多層嵌套違規投向限制性領域；同業代持、互持或充當資金通道導致資金空轉；通過同業繞道虛增資產負債規模、隱匿業務風險等。



為有效防控風險，支持實體經濟發展，文章認為，應對銀行尤其是城商行同業“依賴症”進行綜合治理。一方面，要健全完善同業業務監管制度。早在2014年，央行等五部委在聯合印發的《關於規範金融機構同業業務的通知》中明確規定，單家商業銀行同業融入資金餘額不得超過該銀行負債總額的三分之一。同年，銀監會針對一些商業銀行同業業務存在的經營行為不規範、風險管控不到位等問題，下發了《關於規範商業銀行同業業務治理的通知》，規範商業銀行同業業務治理，促進同業業務健康發展。但從目前情況看，一些銀行落實的並不理想，因此，有必要對同業業務監管要求進行全面梳理，形成監管規章，增強對銀行機構的約束力。同時，明確同業業務具體監管指標，對同業資產和同業負債占比劃定監管紅線，並對同業業務結構進行嚴格限制。對風險較高的信托受益權、信貸資產轉讓、賣出回購等同業業務還應計算風險權重和計提相應的撥備等，進一步規範銀行同業業務的經營行為，嚴禁監管套利，嚴防流動性風險。



另一方面，城商行要堅守市場定位。服務地方經濟、服務小微企業、服務城鄉居民是城商行的服務宗旨，各行應摒棄片面追求規模、掙快錢等不利於自身和當地經濟穩健發展的想法，積極主動落實國家宏觀調控政策，自覺遵守監管法規，根據自身管控能力，審慎開展同業業務，有效防控金融風險。



文章最後指出，此外監管部門還要強化監督檢查，對違法違規開展同業業務的銀行機構要限期整改，並加大問責和處罰力度，以有效降低金融風險，切實服務實體經濟發展，確保經濟金融穩健運行。